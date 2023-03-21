Си Цзиньпин пригласил Путина и Мишустина посетить Китай в 2023 году

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента РФ Владимира Путина и премьер-министра России Михаила Мишустина посетить в этом году Китай.

В ходе встречи с российским премьером в доме правительства китайский лидер заявил, что выбрал РФ для своего первого визита в другую страну после переизбрания, следуя исторической логике, передает «РИА Новости».

«Мы выбрали Россию как первую остановку зарубежного визита руководителя Китая. Это соответствует исторической логике. Потому что мы являемся друг другу крупнейшими соседними державами, мы также являемся всесторонними стратегическими партнерами», — сказал Си Цзиньпин. Глава КНР пригласил Мишустина как можно скорее посетить Китай, чтобы тот мог наладить связи с новым премьером Госсовета страны Ли Цяном.

Председатель российского кабмина, в свою очередь, поздравил Си Цзиньпина с переизбранием и поблагодарил за особое внимание, которое лидер КНР уделяет развитию дружбы и партнерских отношений с Россией. Визит китайского лидера он назвал признаком особого характера отношений Москвы и Пекина, «вступающих в новую эпоху».

Си Цзиньпин также сообщил, что накануне в ходе неформальной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным пригласил его посетить с визитом Пекин. «Я вчера пригласил президента Путина в удобное для него время в этом году посетить Китай с визитом», — сказал председатель КНР, отметив, что в 2023 году пройдет третий международный форум высокого уровня в рамках инициативы «Один пояс, один путь», которая, как подчеркнул Си Цзиньпин, является важной темой российско-китайского сотрудничества. Он напомнил, что Владимир Путин принимал участие в предыдущих двух форумах.

Глава КНР прибыл в Россию с трехдневным визитом в понедельник, 20 марта; в этот же день у него состоялась неформальная встреча с Путиным.