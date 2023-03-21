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Сила Си

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
21 марта 2023, 17:22

Визит китайского лидера в Москву стал одним из драйверов роста Индекса Мосбиржи последних дней. И это неудивительно: многие эмитенты выиграют от расширения торговых связей с Поднебесной. Но некоторые — больше других.

Коллаж: Тамара Ларина