Нет никаких сомнений в том, что в ходе довольно длительного визита председателя КНР Си Цзиньпина Россия и Китай подпишут ряд соглашений, которые будут способствовать росту взаимной торговли. И аналитики активно обсуждают, какие же компании будут главными бенефициарами посещения России Си Цзиньпина.
Сила Си
Визит китайского лидера в Москву стал одним из драйверов роста Индекса Мосбиржи последних дней. И это неудивительно: многие эмитенты выиграют от расширения торговых связей с Поднебесной. Но некоторые — больше других.
Коллаж: Тамара Ларина
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