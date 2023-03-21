Нет никаких сомнений в том, что в ходе довольно длительного визита председателя КНР Си Цзиньпина Россия и Китай подпишут ряд соглашений, которые будут способствовать росту взаимной торговли. И аналитики активно обсуждают, какие же компании будут главными бенефициарами посещения России Си Цзиньпина.

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