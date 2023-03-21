США и Европа препятствуют выходу на мирные переговоры по Украине — Песков

Западные государаства не желают выхода на мирные переговоры по Украине, в отличие от России и Китая.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Вашингтон, европейские столицы, но в первую очередь Вашингтон преисполнены желанием не позволять ни под каким предлогом выходить на мирный трек урегулирования. Они просто не разрешают Киеву даже думать (об этом)», — заявил представитель Кремля в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. Так Песков прокомментировал прозвучавшее в преддверии визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина заявление представителя Белого дома о неприемости каких-либо призывов к миру на Украине по итогам российско-китайского саммита.

По словам пресс-секретаря президента, теперь, «когда маски сброшены», страны Запада «показывают свой звериный оскал». Он пояснил, что в Москве к этому относятся «как к реальности, с которой нам приходится жить».