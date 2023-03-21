ЦБ обязал брокеров предупреждать неквалифицированных инвесторов о рисках с «дружественными» бумагами

Банк России обязал брокеров с 1 апреля уведомлять неквалифицированных инвесторов о рисках инвестирования в бумаги эмитентов из дружественных стран, если они учитываются в «недружественном» депозитарии. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Брокер вправе исполнить поручение клиента только в случае, если уведомил клиента о возможной дальнейшей блокировке таких ценных бумаг. Брокер может либо перед каждой сделкой направлять сообщение клиенту с помощью push-уведомлений, либо однократно проинформировать его о правилах покупки и получить согласие на принятие риска», — сообщил регулятор.

В ЦБ также указали, что с 21 марта приостанавливается допуск к организованным торгам на СПБ Бирже новых иностранных ценных бумаг, разрешенных для неквалифицированных инвесторов, если они учитываются в «недружественном» депозитарии.

