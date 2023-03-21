ЦБ разделил нормативы валютных резервов банков на дружественные и недружественные

Банк России с 1 апреля вводит для всех кредитных организаций дифференцированные нормативы обязательных резервов по обязательствам в дружественных и недружественных валютах. Эта мера направлена на изменение структуры валютных пассивов банков в пользу валют дружественных стран, сообщается на сайте ЦБ.
«С 1 апреля 2023 года для всех кредитных организаций дифференцированные нормативы обязательных резервов по обязательствам в валютах: 7,5% — по всем категориям резервируемых обязательств в валютах недружественных стран; 5,5% — по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте (за исключением обязательств в валютах недружественных стран). Размер обязательств банков с базовой лицензией в валютах недружественных стран принимается равным нулю», — говорится в решении ЦБ.
Регулятор отметил, что новые нормативы обязательных резервов применяются, начиная с регулирования размера обязательных резервов за апрель 2023 года, иные нормативы обязательных резервов остаются без изменения.