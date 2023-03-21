Укрепление отношений с Москвой являются стратегическим выбором Пекина — Си Цзиньпин

Развитие отношений Китая с Россией — стратегический выбор, сделанный Пекином.

Об этом в ходе состоявшейся накануне, 20 марта, неформальной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает пресс-служба МИД Китая.

«Укрепление и развитие китайско-российских отношений — это стратегический выбор, сделанный Китаем, исходя из его собственных фундаментальных интересов и общей тенденции развития мира», — говорится в сообщении, в котором приводятся слова китайского лидера.

Уточняется, что политики в формате «тет-а-тет» провели углубленный и откровенный обмен мнениями по отношениям между двумя странами и вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по украинскому кризису.

Си Цзиньпин заверил, что Пекин готов «продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию» конфликта. Он обратил внимание на то, что большинство государств «поддерживают ослабление напряженности, выступают за установление мира и продвижение переговоров, а также против подливания масла в огонь».

Руководитель КНР сослался на российского коллегу, заявившего, что Москва ценит то, что Пекин «всегда придерживался справедливой, объективной и сбалансированной позиции по основным международным вопросам и выступал за справедливость». Си Цзиньпин отметил, что российская сторона внимательно изучила документ с изложением позиции КНР по политическому урегулированию украинского вопроса и приветствует конструктивную роль Китая в этом отношении.

По словам Си Цзиньпина, Пекин, как и Москва, привержен достижению национального развития и активизации, выступает за многополярность мира и демократизацию международных отношений. РФ и Китай должны углублять практическое сотрудничество в различных областях, укреплять координацию и сотрудничество на многосторонних платформах, таких, как ООН, а также быть «опорой мира и стабильности во всем мире», подчеркнул председатель КНР.