Россия и Китай: стратегемы и стратагемы

По итогам переговоров, которые проходили 20 и 21 марта, Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Кремле подписали два документа: совместное заявление об углублении партнерства между странами и соглашение о планах экономического сотрудничества до 2030 года. После церемонии подписания главы государств лично рассказали о наиболее значимых итогах саммита.

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Восемь стратегических направлений

Владимир Путин наибольшее внимание уделил контурам экономического взаимодействия. «Конечно же, приоритетной для нас была и остается тематика торгово-экономического взаимодействия, – сказал президент России. – Китай прочно занимает позицию ведущего внешнеторгового партнера нашей страны. Взаимная торговля по итогам прошлого года выросла на 30% и уже в текущем году нам по силам преодолеть знаковую отметку в 200 миллиардов долларов».

По словам президента, правительства наших стран должны без раскачки согласовать комплекс мер по развитию восьми стратегических направлений сотрудничества.

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Речь, в первую очередь, о расширении практики расчетов между странами в национальных валютах – доля рубля и юаня во взаимных коммерческих операциях уже достигла 65%, и о развитии сотрудничества в энергетике. Китай вышел в лидеры по импорту российской нефти, при этом Россия готова наращивать бесперебойные нефтяные поставки.

Широкие перспективы открываются в газовой сфере. В 2022 году Россия почти в полтора раза увеличила подачу топлива по магистральному газопроводу «Сила Сибири». Дальнейшему росту экспорта российского газа в КНР будет способствовать прокладка дальневосточного газового маршрута и реализация соглашения о строительстве газопровода «Сила Сибири 2» через территорию Монголии. Он позволит прокачивать дополнительно 50 млрд кубометров газа в год.

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Россия занимает четвертое место по поставкам в Китай сжиженного газа, и они будут расширяться. Также, и это отрасль наиболее высокотехнологичного сотрудничества в энергетической сфере, Россия помогает КНР строить атомные электростанции.

Стороны придают большое значение двусторонней промышленной кооперации. На российском рынке расширяют свое присутствие китайские автомобильные концерны, реализуются совместные проекты в авиастроении и вертолетостроении, фармацевтике, сельском хозяйстве.

Имеются возможности для существенного наращивания экспорта в Китай мяса и зерна. В этих целях будет активнее использоваться потенциал БАМа и Транссиба, Северного морского пути. По поводу СМП Владимир Путин предложил создать отдельный совместный формат.

Как отметил в разговоре с «Экспертом» президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, в ходе визита Си Цзиньпин не случайно встречался не только с президентом и премьером, но и с министрами экономического и промышленного блока правительства России.

«Существует несколько межправительственных комиссий России и Китая практически по каждому направлению торгово-экономического сотрудничества, – сказал Дмитрий Абзалов. – Одна из них решает вопросы строительства и увеличения мощности дальневосточных трубопроводных газовых маршрутов, другая сосредоточена на развитии рынка сжиженного природного газа. Россия и Китай занимают лидирующие позиции на рынке СПГ, однако технологически обе страны зависимы на этом направлении. Сама технология сжижения и разжижения, а также электронное обеспечение технологического процесса принадлежит нерезидентам. На фоне массового строительства газовозов в России наши страны весьма заинтересованы в том, чтобы совместно создать свои технологии и ни от кого не зависеть», – подчеркнул эксперт.

«Для роста перевозок угля, руды и других грузов железнодорожным транспортом необходимо расширять возможности восточного полигона. Об этом сказал Путин, общаясь с председателем КНР. В Китае колоссальный спрос на уголь. Доходит до того, что ему приходится покупать уголь у Австралии, которая на эти же деньги строит антикитайский военный блок с Японией и США. Поэтому расширение железнодорожных поставок из России – принципиальный вопрос для Китая и не исключено, что он готов подключиться к строительству полотна в России. Свою часть дорог он уже достроил», – подытожил Дмитрий Абзалов.

Почему Китай поддерживает Россию

Естественно, что в совместном выступлении лидеры Россия и Китая не могли не затронуть вопросов международного положения и ситуации на Украине.

«В ходе обсуждения международных и региональных проблем мы констатировали, что по большинству из них взгляды России и Китая совпадают или очень близки, – сказал Владимир Путин. – Мы полагаем, что многие положения предложенного Китаем мирного плана по Украине созвучны российским подходам и могут быть взяты на вооружение, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Но такой готовности мы не наблюдаем. В то время, когда мы с председателем КНР обсуждали мирные инициативы, Великобритания объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обедненным ураном. Коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом».

В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что китайско-российские отношения за последние 10 лет далеко вышли за рамки двусторонних, и теперь имеют глобальное значение для современного миропорядка и судьбы человечества.

«В новых исторических условиях мы будем вносить больший вклад в дело прогресса человечества, – сказал председатель КНР. – Китай и Россия, как постоянные члены Совбеза ООН, будут вместе с международным сообществом решительно отстаивать основополагающие нормы международных отношений, базирующихся на целях и принципах Устава ООН. Будем укреплять сотрудничество в рамках многосторонних структур, включая ШОС, БРИКС и большую двадцатку, будем вносить больший вклад в дело глобальной безопасности. В прошлом месяце опубликована позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса. Хотел бы подчеркнуть, что мы придерживаемся объективной и беспристрастной позиции, активно содействуем примирению».

Как сказал «Эксперту» военный аналитик Виктор Литовкин, Си Цзиньпин не строит иллюзий, будто США и страны ЕС позволят реализовать китайский мирный план по Украине. Цель этого плана – показать, что Китай заинтересован в мире и считает Россию страной, которая в состоянии его обеспечить. Не случайно Путин заявил о согласии с большинством пунктов этого плана.

«Китай не может публично заявить о том, что поддерживает Россию в противостоянии с НАТО, – говорит аналитик. – Очевидно, что поддерживает, потому что после событий на Украине, если Россия даст слабину, могут возникнуть события на Тайване. Но товарищ Си может заявить о том, что он сторонник мирного урегулирования подобных процессов. Говоря о желании мира, председатель КНР недвусмысленно указывает на то, что ради защиты мира Россия и Китай стоят спина к спине и готовы отстаивать свои интересы совместно. Что касается военно-технического сотрудничества, то в рамках ШОС его никто не скрывает. Россия заинтересована в том, чтобы покупать у Китая редкоземельные металлы, которые нужны “оборонке”, а Китаю нужны наши авиационные двигатели, которые они не умеют производить в необходимом количестве и с подобающим качеством. Конечно, мы не являемся военными союзниками, никто не вписывается друг за друга для защиты на поле боя, но все может перевернуться и на всякий случай мы должны быть готовы стать единой командой».

Что означает стратегическое партнерство

По ходу визита Си Цзиньпин несколько раз заявил, что Китай считает Россию своим стратегическим союзником. Одно из его высказываний прозвучало так: «Укрепление и развитие отношений с Россией – стратегический выбор Китая, сделанный исходя из его собственных коренных интересов и общей тенденции мирового развития».

Что означает стратегическое партнерство в понимании Китая? Свое мнение на этот счет «Эксперту» высказал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«Среди торговых партнеров Китая Россия не на первом месте, товарооборот с ЕС, США, Южной Кореей у Поднебесной выше. Поэтому говоря о стратегическом партнерстве, товарищ Си, скорее всего, подразумевает политическое и в перспективе, возможно, военное сотрудничество, видя в России надежный тыл, который может понадобиться в случае обострения ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, – предполагает политолог. –

Одновременно с этим, и Россия может рассчитывать на умеренную поддержку. Китайцы, в отличие от европейцев, - нация, мыслящая даже не на десятилетия, а на столетия вперед, и руководствуются они исключительно собственными интересами. Поэтому рассчитывать на жертвы ради нас точно не стоит. Но умеренная поддержка вполне вероятна, конечно, не в ущерб себе».

По мнению политолога, Китай, как никто, заинтересован в успешном завершении российской спецоперации, ведь очевидно, что в случае неблагоприятного для России исхода следующей мишенью Северо-Атлантического альянса станет Китайская Народная Республика.

*понятия «стратегема» и «стратагема» могут считаться синонимами, из который первым обозначают соответствующий термин в древнегреческих и древнеримских текстах, а вторым – в древнекитайских

