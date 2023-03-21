Владимир Путин назвал объем будущего экспорта газа в Китай

Российские компании готовы обеспечить растущий спрос китайской экономики на энергоносители, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе в Кремле.

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«Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях как в рамках текущих проектов, так и тех, что сейчас находятся в процессе согласования. Совокупный объем поставок газа к 2030 году составит не менее 98 млрд куб. м», — цитирует президента РФ агентство «Интерфакс».

«Плюс 100 млн т сжиженного природного газа», — добавил Путин.

Он также сообщил, что в ходе переговоров стороны согласовали основные параметры договоренности о строительстве газопровода «Сила Сибири 2».

«Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд куб. м газа», — заявил президент. Отметим, что речь идет о пропускной способности газопровода в год.

