Владимир Ефимов: Москва заключит новый офсет на поставку медицинских изделий

Власти Москвы объявили конкурс на право заключения офсетного контракта на выпуск расходных материалов для службы крови и их поставку для нужд столицы. Победитель вложит в фармацевтический проект не менее полумиллиарда рублей, сообщил 21 марта заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, заявки на участие принимаются до 29 марта. «Победитель вложит не менее 500 млн. рублей в размещение производства расходных материалов для службы крови на территории города. Контракт будет подписан на 10 лет, при этом срок создания предприятия составит два года шесть месяцев, а первые поставки планируется начать уже с 2025 года», — сказал Владимир Ефимов.

На новом производстве начнется выпуск 14 наименований медизделий, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. В том числе, это колокола для получения плазмы, контейнеры, стерильные растворы, наборы для донорской крови и другие товары. «Вся продукция пройдет обязательную апробацию перед началом поставки», – уточнил он.

Впервые в рамках офсета заказчиком станет не орган исполнительной власти, а центр крови им. О.К. Гаврилова. По словам главврача центра Ольги Майоровой, после того как новое производство выйдет на полную мощность, офсет позволит закрыть более чем на 50% потребность клиники в современных расходных материалах для заготовки и хранения компонентов донорской крови.

Напомним, офсетный контракт представляет собой по сути инвестиции в обмен на госзаказ. По его условиям, компания обязуется наладить производство продукции, нужной региону, а власти гарантируют ей госзакупки продукции на протяжении нескольких лет по определенной цене.

Москва в 2017 году первой из регионов стала подписывать офсеты с производителями. На данный момент город заключил 6 таких договоров, в рамках них в столице появятся три завода по выпуску лекарств, а также предприятия по производству медицинских изделий для пациентов со стомой, продуктов питания для молочных кухонь и абсорбирующего белья для взрослых. Совокупный объем инвестиций в реализацию этих проектов оценивается в 13,2 млрд рублей.

В этом году город планирует объявить еще несколько конкурсов на поставку лекарств, мебели для медучреждений, аккумуляторных батарей для электротранспорта и другой продукции.