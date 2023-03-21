Владислав Овчинский: инвестор начал возводить монолитный каркас будущего торгового центра на юге Москвы

С марта прошлого года власти Москвы передали 13 инвесторам земельные участки по льготной ставке, один рубль в год, под создание новых и расширение действующих производств. Общий объем инвестиций в эти проекты составит около 19 млрд рублей, сообщил 21 марта заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, выделение земельных участков по льготной ставке, стартовавшее прошлой весной, стало одной из самых востребованных у бизнеса антикризисных мер поддержки от городских властей. «С марта 2022 года Москва заключила договоры о передаче участков по льготной ставке с 13 инвесторами, которые в течение 5 лет возведут в столице промышленные объекты пищевой, строительной и других отраслей», — сказал Владимир Ефимов. Общая площадь предоставленных участков превышает 30 га, в общий объем инвестиций составит около 19 млрд, добавил вице-мэр.

Напомним, власти Москвы также выделяют землю без торгов инвесторам, которые решили реализовать масштабные инвестпроекты. По условиям мэрии столицы, они должны способствовать созданию новых рабочих мест и привлекать инвестиции в экономику города.

«Согласно договорам, инвесторы построят на территории города предприятия по выпуску кондитерской и мясной продукции, стройматериалов, мебели, упаковки, различного оборудования, в том числе электрического, и другие промышленные объекты», — сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. По его оценке, на них появится около 3 тыс. новых рабочих мест.

Новые предприятия появятся в разных районах Москвы. Так, в Зеленограде возведут завод по выпуску инвентаря для автомобильного туризма. На севере столицы построят сразу несколько производств, в том числе макаронную фабрику и завод по выпуску комплектующих для автотранспорта. А на западе городе введут в строй вторую очередь мясоперерабатывающего комбината и новый завод по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий, полуфабрикатов и готовых блюд.

Больше половины земли — почти 18 га — выделено для создания производств строительных материалов, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «Так, в Восточной коммунальной зоне Зеленограда появится комплекс, состоящий из четырех предприятий по изготовлению керамических изделий, архитектурного бетона, кирпича, элементов благоустройства, сантехнических модулей для домов. На северо-западе города в Походном проезде инвестор возведет завод по выпуску товарного, архитектурного бетона и различных изделий для него», — напомнил он. На этих заводах создадут около 770 рабочих мест, добавил Максим Гаман.