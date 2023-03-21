Восьмая волна рейтинга научной продуктивности от АЦ

Запуск федеральной программы Приоритет-2030 стал началом нового этапа развития университетов России. При этом более 100 университетов были поддержаны проектом и получили новый импульс развития научно-исследовательской деятельности.

Предметный рейтинг научной продуктивности вузов «Рейтинг факультетов» в течение последних восьми лет является одним из наиболее масштабных исследований, оценивающим публикационную активность университетов России по основным научным направлениям. На сегодняшний день анализ охватывает 23 научных области и более 120 университетов России.

В текущем году запланирован пересмотр методики построения рейтинга научной продуктивности в связи с ограниченностью доступа к крупнейшим международным наукометрическим базам. Однако ситуация изолированности влияет не только на формирование независимой оценки научной продуктивности вузов, но и на внутренние процессы вузов.

Новосибирский государственный университет в быстроизменяющейся обстановке следует четко обозначенной цели — производство высококвалифицированных кадров для науки и исследовательских подразделений высокотехнологических компаний. Образование через генерацию новых знаний остается нерушимым принципом вуза, который не меняется под давлением извне.

Также, ректор НГУ Михаил Федорук отмечает, что разрывы связей с западными вузами происходили с их стороны. Многие программы с Высшими школами Франции свернуты отнюдь не по инициативе российского вуза. Наблюдается агрессивная политика недопущения российских авторов к публикациям в зарубежных западных журналах, особенно если коллектив авторов на 100% российский.

Основной вектор взаимодействия НГУ изначально был направлен на страны Юго-Восточной и Центральной Азии, Ближнего Востока. В связи с этим вуз настроен активно укреплять взаимодействие с дружественными странами. В свою очередь данное направление развития является основным вектором международной научно-образовательной политики университета. В современных условиях НГУ совершенствует учебные программы и проводит исследования в интересах индустриальных партнеров, таких как НОЦ «Газпромнефть», Центр НТИ по новым функциональным материалам, передовая инженерная школа «Когнитивная инженерия», а также активную работу с рядом государственных корпораций в интересах обособленности страны.

При этом ректор НГУ Михаил Федорчук уточняет, что без фундаментальных научных исследований никаких технологических прорывов не будет, а НГУ был и остается одним из немногих российских университетов, которые готовят кадры для исследований на мировом научном фронтире.

Однако для некоторых российских университетов смена политического вектора благоприятно сказалась на деятельности университета.

из личного архива

Руководитель Центра трансфера технологий РУДН Тимур Шияпов

Руководитель Центра трансфера технологий РУДН Тимур Шияпов подчеркивает, что фокус РУДН в большей степени был направлен на развивающиеся рынки. В связи с этим с экономической точки зрения потеря связей с представителями научного истеблишмента части высокоразвитых стран не повлияла на работу с конечным потребителем научных знаний — развивающимися экономиками.

Часть коллабораций уступила место прямому сотрудничеству с конечными бенефициарами. Разрывы в научных знаниях не являются столь существенными ввиду наличия партнеров, которые аналогичным образом ранее интегрировались в метрополии.

С недавнего времени РУДН перестал реализовывать краткосрочные модели развития как приоритетные, а сфокусировался на долгосрочных результатах. Так, в 2021 году меры поддержки научных исследователей трансформировались в систему грантовой поддержки научных проектов, открытую для всех исследователей, независимо от ученой степени, научного направления, гражданства и наличия трудовых отношений с РУДН.

В качестве примера результата работы системы Тимур Шияпов выделяет реализуемые проекты по «Научно-промышленной кооперации России и стран Латинской Америки в условиях глобальной технологической трансформации». Среди основополагающих целей данного начинания — поиск перспективных форм научно-промышленного взаимодействия России и стран Латинской Америки.

Для РУДН наиболее верным подходом к развитию собственных трендов в интересах страны видится более активное взаимодействие с партнерами, которые разделяют общие ценности устойчивого развития общества, и в меньшей степени приспособление к сомнительным трендам (хайпам).