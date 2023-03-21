Wildberries запустит собственный бренд бытовой техники производства РФ, Китая и Белоруссии

Онлайн-маркетплейс Wildberries объявил о запуске собственных брендов недорогой и доступной техники.

«В ближайшее время на Wildberries станут доступны около 100 новых наименований различной бытовой техники и электроники — холодильники, стиральные машины, пылесосы, блендеры, миксеры, телевизоры и многое другое под собственной торговой маркой. Стоимость такой продукции будет находиться в среднем ценовом сегменте. Тестовые поставки и продажи электроники уже начались, спрос на них превзошел ожидания», — говорится в сообщении пресс-службы ретейлера.

Отмечается, что компания разместила заказы на сборку продукции «на высокотехнологичных производствах России, Белоруссии и Китая».

На первом этапе техника под собственными брендами Wildberries будет доступна покупателям из РФ, позже продажи планируется запустить в других странах присутствия маркетплейса, в том числе Белоруссии, Казахстане и Армении.

В пресс-службе ретейлера рассказали, что запуск собственных торговых марок позволит расширить предложение техники и электроники на Wildberries на фоне общего сокращения товарного ассортимента. «Видим высокий интерес покупателей к этому сегменту на нашей площадке: в 2022 г. продажи техники и электроники на Wildberries выросли на 97% год к году, среди наиболее динамично растущих категорий — бытовая техника (+108%), ноутбуки и компьютеры (+132%), а также оборудование для умного дома и безопасности (+233%)», — пояснили в пресс-службе Wildberries.

В компании рассчитывают, что продукция будет востребована благодаря высокому качеству сборки и демократичной стоимости.

Сообщается, что через несколько месяцев на Wildberries появятся гаджеты под собственными брендами, в частности, планшеты, ноутбуки и смартфоны.