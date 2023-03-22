23 марта в VK Stadium в Москве пройдет Международный форум E-COM 2023

Как развивать свой бизнес на онлайн-площадках в 2023 году; как выйти на новые рынки в эпоху импортозамещения и какое влияние оказывает параллельный импорт на российские маркетплейсы – вопросы которые будет обсуждатьсяр представителями маркетплетплейсов, селлерами, представителями сервисов, фулфилментов, специалистами по логистике.

Мероприятие будет интересно как для начинающих, так и для опытных селлеров, которые хотят развивать свой бизнес. Эксперты и крупнейшие продавцы расскажут о стратегии развития маркетплейсов и как настроить свой бизнес на максимальную выручку.

Среди участников — представители Ассоциации Операторов Параллельного Импорта, Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), представители крупнейших маркетплейсов и e-commerce проектов, а также более 50 экспертов и спикеров. Участники форума получато возможность узнать об опыте успешных коллег, найти новыхи бзнес-партнеров, заключить сделки с производителями из Турции, Бишкека, Узбекистана, Кыргызстана.

На форуме E-COM 2023 будут обсуждаться все самые волнующие вопросы для участников рынка в 2023 году:

● Какие алгоритмы будут работать на маркетплейсах

● Как поднять свои товары в поисковой выдаче

● Какие ниши будут в приоритете в ближайшем будущем

● Как работать с поставками из-за рубежа

Деловая программа

Приглашенные спикеры и эксперты в формате тематических панельных дискуссий обсудят вместе с залом самые актуальные темы и горячие вопросы о работе на маркетплейсе в эпоху импортозамещения и параллельного импорта. Среди участников: Анна Фомичёва, Павел Шевченко, Виталий Теин, Эльвира Воробьева, Лео Шевченко, Кристина Мкртычян, Евгений Лобанов, ДмитрийСизон, Берды Бегменов и др.

Участники форума “E-COM 2023” получат секретный алгоритм, 7 целевых действий, которым пользуется Wildberries для выведения карточки в ТОП. Эта часть деловой программы не войдёт в трансляцию.

Выставка

На форуме будет проходить выставка международных производителей и партнеров, в которой примут участие более 60 экспонентов: маркетплейсы, представители вспомогательных B2B-сервисов для селлеров, банки и фабрики. Это возможность заключить выгодные контракты с российскими и зарубежными производителями для закупок, получить выгодные условия сотрудничества от партнеров, сервисов, банков и фулфилментов.

Индивидуальные консультации

На форуме эксперты MarketGuru проведут индивидуальные бизнес-консультации для участников, проанализируют карточки товаров и дадут ценные рекомендации по выводу в топ, увеличению прибыли.

After-party

Закрытая VIP-зона для спикеров, экспертов и гостей конференции. Неформальная обстановка для общения с представителями рынка. Сюрпризы для участников.