Акции дня: трейдеры скупают акции БСП в ожидании рекомендации по дивидендам

По итогам сессии на Мосбирже в среду, 22 марта в лидеры торгов вышли акции банка «Санкт-Петербург». За день котировки выросли на +10,88% до 141 руб. за штуку.

Акции дорожали перед заседанием совета директоров банка, где будут рассматривать вопрос о выплате дивидендов за 2022 год. Заседание планируют провести в четверг, 23 марта.

«Сейчас по дивидендам "Банка "Санкт-Петербург" есть высокая неопределенность, так как банк не публиковал отчеты и нет понимания, в каком финансовом состоянии он находится. Ранее БСП направлял на дивиденды 20% от чистой прибыли по МСФО. "Банк "Санкт-Петербург" был единственным из крупнейших банков, кто выплачивал дивиденды в 2021 г. По итогам I полугодия 2022 г. БСП уже выплатил своим акционерам дивиденды из расчета 11,81 руб. на акцию (дивидендная доходность — 11,4%)», - отметили аналитики «БКС Мир инвестиций».

Индекс Мосбиржи к концу торгов снизился на -0,18% до 2393,88 пунктов. Индекс РТС упал на -0,40% до 980,02 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 18:50 мск составила 75,94 долларов за баррель (+0,82%). Российская валюта слабела – 76,94 руб. за доллар.