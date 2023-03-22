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S&P 500: на волнах банковского кризиса

Сергей Мануков
корреспондент Expert.ru
22 марта 2023, 11:00

Банковский кризис продолжает определять динамику фондовых индексов США. Министр финансов помогла им вырасти словами о дополнительных гарантиях по депозитам. Но уже на постмаркете акции банков рухнули – дела First Republic Bank даже хуже, чем думали.

Peter Morgan/AP/TASS