Министр финансов США Джанет Йеллен – хозяйка своим словам. На прошлой неделе в финансовом комитете Сената она заявляла, что гарантии по всем депозитам обанкротившихся Silicon Valley Bank и Signature Bank не станут стандартной практикой. Вчера рынок услышал обратное, хотя и сказанное почти теми же словами.
S&P 500: на волнах банковского кризиса
Банковский кризис продолжает определять динамику фондовых индексов США. Министр финансов помогла им вырасти словами о дополнительных гарантиях по депозитам. Но уже на постмаркете акции банков рухнули – дела First Republic Bank даже хуже, чем думали.
Peter Morgan/AP/TASS
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