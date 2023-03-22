S&P 500: на волнах банковского кризиса

Министр финансов США Джанет Йеллен – хозяйка своим словам. На прошлой неделе в финансовом комитете Сената она заявляла, что гарантии по всем депозитам обанкротившихся Silicon Valley Bank и Signature Bank не станут стандартной практикой. Вчера рынок услышал обратное, хотя и сказанное почти теми же словами.

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