«Алроса» переходит на российскую технику

Крупнейшая российская алмазодобывающая компания «Алроса» планирует закупить в качестве замены импортной продукции 28 самосвальных автопоездов марки «Тонар», созданных на одноименном подмосковном заводе специально для перевозки алмазосодержащей руды от месторождения до горно-обогатительного комбината. Несколько образцов данной техники уже работают на якутских месторождениях компании.

В состав каждого такого автопоезда входят трёхосный капотный тягач и два самосвальных полуприцепа общей грузовместимостью 76 кубометров. Ключевым элементом сцепки является гигантский тягач «Тонар-7502». Изначально он оснащался американским дизельным мотором Cummins, который сейчас уступил место 6-цилиндровому 19-литровому аналогу китайского происхождения. Новый двигатель от бренда Yuchai обладает мощностью в 800 лошадиных сил. Об этом сообщает издание «Спецтехника и коммерческий транспорт».

По мнению автоэкспорта Максима Пастушенко «Тонар-7502» является достаточно специфическим продуктом, поскольку, как и автопоезд в целом, создан под конкретные задачи и заказчика. Он считает, что использовать в работе «Алросы» классический карьерный самосвал нельзя. При этом обычный самосвал в данном случае тоже малоэффективен в силу сравнительно небольшой грузоподъемности.

«“Тонар” создавался в 2014-2016 годах. Проектировался он специально для “Алросы”, на ее деньги. Машина перемещается по специальным технологическим трассам между местами добычи на большие расстояния, чего не может делать обычный классический самосвал. На данный момент у компании только несколько машин трудится, но за счет концепции многозвенного самосвала, эффективность работы повысилась на 30-35%. За раз “Тонар” может “утащить” 130-140 тонн груза. Стоимость перевозки снижается. Что касается локализации, то, по большому счету, в машине изначально многое было сделано из китайских комплектующих», — рассказал Максим Пастушенко «Эксперту» добавив, что 28 автопоездов — это существенно больше, чем есть у компании на данный момент.