Artplay открывает новую событийную программу на весенний сезон

Весенний сезон в Artplay стартует с событий, посвященных человеку – объектом исследования станут чувства, ощущения, эмоции и их трансформация.

Новый сезон в Лектории откроется циклом лекций об ольфакторных (то есть обонятельных, относящимся к области восприятия запахов) свойствах предметов. Кураторка и энтузиастка ольфакторного дела Катя Порутчик выступит с бесплатной лекцией «Елочка, палочка, скульптура и порошок», которая состоится 23 марта в 20:00. Она расскажет о том, как дизайн объекта влияет на его ольфакторные свойства, и как запахи становятся определяющим фактором при создании новых изобретений. На лекции обсудят, что придумали люди чтобы «упаковать» запахи в материальную форму, как возник ароматизатор-«елочка» для машины, из чего на самом деле состоят ароматические палочки в индуистских храмах и эзотерических магазинах, и как музеи справляются с задачей экспонирования запахов.

А уже через неделю 30 марта состоится бесплатная рейв-медитация Deep listening для всех желающих. Этот проект - коллаборация диджея, художника и зрителей. Выставочное пространство станет танцполом и одновременно сессией с участием аудитории. За динамику лайн-апа отвечает лейбл @communitybassedrecords в лице DJ Rudebwoi4x4 (создателя проекта kaigerda, участника MSB4x4), а за исследование звукового ландшафта художник и хореограф, ведущая мастерской «Телесность и перформанс» Алина Гуткина (автор персональных и групповых выставок в Москве, Вене, Киото, Зальцбурге и Нью-Йорке). Подобная практика вдохновлена работой Полин Оливерос 1971 года “Звуковые медитации”: она предлагала вернуться к древним формам “прослушивания” как способу коллективного исцеления. Зрителей ждет опыт самопознания при помощи музыкального жанра UK GARAGE.

“Покидая прежние и погружаясь в новые социальные среды, сегодня мы все чаще ищем облегчения и эмоционального равновесия неклиническими способами, создавая новые ритуалы. Практика осознанного прослушивания и двигательной терапии в Artplay позволит исследовать свое “подавленное”, разрешить себе проживать и насытиться состраданием. Мы превратим выставочное пространство в танцпол, “волшебную страну нигде и никогда”, – говорят авторы проекта и создатели лейбла Community-Bassed Records Алина Гуткина и Анатолий Есаулов.

23 марта в 20:00

Лекция Кати Порутчик: “Елочка, палочка, скульптура и порошок”

Вход бесплатный, по регистрации на сайте мероприятия

Место: ARTPLAY, Малый Выставочный зал, ул. Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 7