Бизнес мучительно прорывается сквозь кредитный заслон

Корпоративный портфель займов в российских банках в феврале 2023 года вернулся к росту, добавив 1,5%, тогда как в предыдущем месяце он уменьшился на 0,2%. Тенденция к девалютизации при этом сохраняется.

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В денежном выражении корпоративный кредитный портфель вырос довольно существенно — на 877 млрд рублей. Основной прирост обеспечили кредиты на финансирование текущей деятельности компаниям из транспортной (преимущественно — железнодорожной) и нефтегазовой отраслей. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ РФ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в феврале 2023 года».

Банкам помогла валютная переоценка

Росли только кредиты в рублях (+1,2 трлн рублей, +2,5%), тогда как валютный портфель снизился (-363 млрд в рублевом эквиваленте, -3,8%), в значительной степени за счет конвертации валютной задолженности из евро в рубли.

В феврале средства юрлиц в банках умеренно выросли (+504 млрд рублей или +1,1%), в основном за счет нефтегазовых компаний. Приток обеспечен ростом средств в рублях (+484 млрд рублей, +1,3%), остатки в валюте также выросли, но незначительно (+0,3 млрд долларов или 21 млрд в рублевом эквиваленте, +0,2%).

В целом в феврале банки заработали прибыль в 293 млрд рублей. Доходность на капитал составила 29% в годовом выражении. Правда, в значительной степени это произошло за счет валютной переоценки на фоне ослабления рубля. Объем средств населения в банках заметно вырос после сезонного снижения в начале года (+2,0%), а средства организаций увеличились умеренно (+1,1%). Основной приток пришелся на нефтегазовые компании.

При этом, как сообщил регулятор, портфель ипотеки за месяц увеличился на 1,5%. Особенно сильно (в 1,8 раза) выросли выдачи по «Семейной ипотеке» после расширения программы. Но темпы роста при этом все равно ниже среднемесячных за 2021 год (+2,3%). Также банки стали пересматривать условия по «льготной ипотеке от застройщика». Сейчас по ним предлагаются ставки от 3%. Впрочем, это все еще существенно ниже рыночных индикаторов, что указывает на сохранение практики завышения цен на жилье.

Потребительские кредиты третий месяц подряд растут умеренными темпами. В феврале. предварительно — на 0,5%, в январе — на 0,5%. С корректировкой на продажи и списания прирост был бы немного выше — +0,6% в феврале, +0,7% в январе. Но он все еще ниже уровней, наблюдаемых в прошлые годы (в среднем 1,3% в месяц в 2019–2021 годах). Такая динамика, вероятно, обусловлена как сохранением банками жесткой кредитной политики, так и необходимостью соблюдения макропруденциальных лимитов, которые ограничивают объем выдаваемых высокорискованных кредитов.

Деловая активность в стране растет

В целом картина ожидаемая: при сохранении жесткой позиции Центробанка сложно прогнозировать существенный рост кредитования, отметил в комментарии «Эксперту» член рабочей группы экспертного совета при комитете по малому и среднему бизнесу ГД РФ, основатель Bespalov Finance Александр Беспалов. Ковидные льготные ставки уже не работают, а ставки по кредитам как в корпоративном, так и розничном секторе остаются достаточно высокими, что не дает возможности излишне активного кредитования.

«При этом небольшой рост ипотеки также понятен — за счет дополнительных льгот, например, семьями мобилизованных и другим социальным категориям населения», — добавил он.

Рост корпоративного кредитования шел темпами выше 2% в месяц с августа по октябрь, а также в декабре 2022 года, обратил внимание начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. В январе 2023 года наблюдался небольшой спад, а февральские данные указали на возвращение к положительной динамике.

«Можно сказать, что осенний период был более активным в этом плане, чем первые месяца нового года. В то же время улучшение показателей деловой активности, действительно, фиксируется. PMI в производственной сфере в феврале оказался на максимуме за 6 лет. В сфере услуг показатель также перешел резко из зоны ниже 50 пунктов, которая говорит о спаде к уровню 53,1 пункта, максимальному с июля 2022 года», — заявил он «Эксперту».

Зафиксированное положение вещей свидетельствует о том, что в России деловая активность растет, уверен финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт. Об этом говорит рост кредитов, выданных банками юридическим лицам в феврале. Прирост произошел в основном за счет кредитования предприятий нефтегазовой отрасли и транспортных компаний, указал он в беседе с корреспондентом «Эксперта».

«Мне представляется это вполне объяснимым, в преддверии весны активизировались перевозки и изыскательские работы на добывающих предприятиях. Выросли на 1,5% кредиты по ипотечным программам, потребительское кредитование несколько отстало, но тоже продемонстрировало рост. Хочу заметить, что увеличились депозиты населения в банках на 2%, что также говорит о доверии банкам и увеличении доходов», — заключил Станислав Бовт.