ФСБ и Следственный комитет создали рабочую группу по расследованию вербовки наемников в ВСУ

Следственный комитет РФ совместно с ФСБ сформировал рабочую группу по процессу расследования фактов вербовки наемников, участвующих в боевых действиях на стороне киевского режима.

Об этом сообщает пресс-служба СКР. Председатель ведомства Александр Бастрыкин провел в Мелитополе (Запорожская область) оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.

«По инициативе Следственного комитета во взаимодействии с ФСБ России сформирована совместная рабочая группа по вопросам расследования фактов вербовки… наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ. На сегодняшний день в рамках сотрудничества выработаны меры, направленные на эффективную реализацию стоящих перед ведомствами задач на данном участке», — указывается в сообщении, опубликованном по итогам совещания.

В СК рассказали, что в ходе следственных действий с потерпевшими продолжают поступать данные о злодеяниях, совершаемых участниками вооруженных формирований Украины. Сообщается, что следователи выявляют все новые обстоятельства, демонстрирующие безжалостное отношение украинских националистов к гражданскому населению.