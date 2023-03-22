ГК «Дело» договорилась о развитии мультимодальных контейнерных перевозок с китайской группой SPG

Российский транспортно-логистический холдинг «Дело» и Шаньдунская портовая группа (Shandong Port Group, SPG, Китай) будут совместно развивать мультимодальные контейнерные перевозки.

Об этом сообщила пресс-служба ГК «Дело». Уточняется, что соответствующая договоренность достигнута в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве

Также стороны рассматривают возможность совместного использования маршрута Циндао — порт Восточный — Санкт-Петербург — Западная Европа для обеспечения транзита китайских товаров. Помимо этого, компании будут взаимодействовать в формировании международных цепочек поставок, логистике экспорта зерна и других насыпных грузов из России в КНР через Дальний Восток.

Кроме того, они планируют сотрудничать в сфере строительства и эксплуатации инфраструктуры, а также обмениваться опытом и экспертизой в управлении стивидорными активами, внедрении инновационных технологий при создании и расширении мощностей терминалов, закупке современного портового оборудования и разработке цифровых платформ.

По словам председателя совета директоров ГК «Дело» Сергея Шишкарева, сотрудничество с одной из крупнейших мировых портовых корпораций является серьезным шагом в расширении присутствия группы компаний «Дело» на азиатском направлении. «Рассчитываю, что совместная работа позволит вывести на новый уровень как масштаб и качество сервисов, так и эффективность операционных процессов компаний группы», — отметил Шишкарев.

Шаньдунская портовая группа основана в августе 2019 года посредством объединения основных портов провинции Шаньдун: Циндао, Жичжао, Яньтай и группы портов Бохайского залива. По итогам прошлого года пропускная способность терминалов компании достигла 1,6 млрд т грузов, мощности по перевалке контейнеров составили более 37 млн TEU.

«Дело» владеет и управляет сетью морских и железнодорожных контейнерных терминалов, у компании есть свой флот, парк контейнеров и фитинговых платформ. Шишкарев, который является основателем группы, владеет 51% холдинга, еще 49% принадлежат госкорпорации «Росатом».