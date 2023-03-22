Глава Минпросвещения рассказал о новой программе профориентации для школьников

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что уже в этом году в российских школах начнут внедрять новую программу развития профессиональной ориентации.

По его словам, модель уже подготовлена и подлежит обсуждению. «С 1 сентября следующего учебного года мы ее будем рекомендовать для использования во всех школах нашей страны», — цитирует Кравцова «Интерфакс».

Чиновник уточнил, что программа предполагает работу по семи направлениям: предподготовка, урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование и профобразование, а также взаимодействие с родителями.

«Речь о наборе инструментов, который включает три уровня. Базовый — не менее 40 часов, следующий — порядка 60 часов, и третий — порядка 80 часов», — рассказал глава Минпросвещения.

По словам министра, в новой программе профориентации будут участвовать учащиеся старше шестых классов.