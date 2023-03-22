Госдума утвердила план реализации положений ежегодного послания Путина Федеральному Собранию

Рабочая группа Государственной думы утвердила план реализации положений ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию.

Об этом сообщил глава рабочей группы, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, передает ТАСС.

«Проект плана сформирован из предложений фракций и комитетов Государственной думы с учетом перечня поручений президента РФ по реализации послания Федеральному собранию РФ. Основу проекта плана составляют как внесенные, так и не внесенные в Государственную думу законодательные инициативы», — сказал Жуков.

В общей сложности в рабочую группу поступило 203 предложения, однако далеко не все предлагаемые законопроекты вошли в план, уточнил он, добавив, что находящиеся в стадии разработки инициативы могут задействовать в будущем.

По словам вице-спикера, проект состоит из 72 пунктов, 16 из которых уже выполнены Госдумой. Еще 25 законопроектов приняты в первом чтении, пять — во втором. Еще 12 внесены в нижнюю палату парламента, столько же пунктов предполагают совместную работу правительства и парламентариев. Два пункта касаются выделения бюджетных средств на реализацию мероприятий послания в 2023-м и последующих годах.