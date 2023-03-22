Илья Авербух покажет в москве ”Любимые песни о главном”

Масштабное шоу “Любимые песни о главном” Ильи Авербуха состоится 4 мая в Москве во Дворце спорта “Мегаспорт”.

В программе примут участие прославленные фигуристы, чемпионы разных лет, в том чилсе двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также действующие спортсмены, недавние победители финала Гран-при России Василиса Кагановская и Валерий Ангелопоп. Одним из главных сюрпризов вечера станет появление любимой российскими зрителями танцевальной пары, двукратных чемпионов России Александры Степановой и Ивана Букина, которые вернутся после большого перерыва.

Звезды фигурного катания выйдут на лед под песни, которые без преувеличения знакомы с детства всем и каждому. Это музыка, которая объединяет поколения, которая не оставляет никого равнодушным. По словам организаторов, больше всего они бы хотели, чтобы молодые зрители пришли на вечер в сопровождении своих родителей, бабушек и дедушек, чтобы приглашение на гала-шоу стало своего рода подарком к празднику и сплотило разные поколения семьи.

Режиссер-постановщик программы Илья Авербух: “День Победы - это праздник, который важен для каждого человека в нашей стране. Я считаю, что важно продолжать говорить об этом дне, чтобы наши дети и следующие поколения россиян хранили в памяти то время. Мы хотим рассказать им о том, через что прошла страна и в какой страшной войне была одержана эта победа. Своим концертом мы хотим поблагодарить наших предков за то, что сейчас выходим на лед, за то, что мы улыбаемся. В каждом сезоне “Ледникового периода” были номера под песни военных лет, и всегда они с огромным восторгом принимаются публикой и становятся одними из самых запоминающихся. Эти песни - своего рода культурный код, который генетически зашит во всех нас, эту музыку не надо объяснять, она понятна каждому с первых звуков. Но несмотря на это, я долго не решался сделать большую программу, целиком посвященную Дню Победы. Идея этой программы родилась в прошлом году, впервые она была показана в Санкт-Петербурге и прошла там с колоссальным успехом. Надеемся, что и в Москве такой необычный формат ледового шоу понравится зрителю”.

Все номера пройдут в сопровождении живого симфонического оркестра и блестящих вокалистов Евгении Рябцевой и Руслана Ивакина. Ведущим вечера станет сам Илья Авербух.