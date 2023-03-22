Британцы испытали шок после выхода данных по инфляции

Жители Туманного Альбиона испытали самый настоящий шок после выхода очередного отчета Национальной статистической службы (ONS) по инфляции. Он напомнил британцам об инфляции, о которой они начали постепенно забывать. Напомнил, потому что она неожиданно выросла после 4-месячного затишья. Причем выросла до 45-летнего максимума. Индекс потребительских цен (CPI) достиг в феврале 10,4% при том, что экономисты ожидали однозначных показателей роста. В январе CPI увеличился, напомним, до 10,1%.
Сразу после появления отчета ONS заговорили о том, что на предстоящей 23 марта встрече руководства Bank of England (BoE) главе центробанка Эндрю Бейли и его помощникам необходимо будет делать трудный выбор по ключевой ставке. Естественно, усилившееся давление цен окажет влияние на принятие решения. Банковский кризис, по идее, должен заставить центробанки сделать паузу в повышении учетной ставки, но данные по британской инфляции требуют противоположных действий. После появления отчета фунт стерлингов резко пошел вверх, что позволяет предположить: инвесторы ждут от BoE более агрессивного поднятия ставки.
Великобритания – единственная из стран G7, где остается двузначная инфляция. Она также – единственная, где экономика еще не вернулась на допандемический уровень.
Инфляция в Британии достигла пика – 11,1% в октябре 2022 года. В этом году она должна по прогнозам резко снизиться по сравнению с прошлым годом. К примеру, и в BоE, и в Управлении по бюджетной ответственности при правительстве ждут, что в первом квартале CPI снизится до 9,7%. Не исключено, что сейчас придется пересматривать прогнозы. Министр финансов Джереми Хант уже отреагировал на малоприятную статистику и сказал, что ослабление инфляции не является чем-то «неизбежным» и «обязательным».
Главными драйверами резкого ускорения инфляции стали продукты питания и безалкогольные напитки, цены на которые в феврале выросли на 18%. Это максимальный скачок с августа 1977 года. Цены на одежду и обувь выросли на 8,1% в годовом выражении. Алкоголь и табачные изделия подорожали на 5,7%, транспортные услуги, включая топливо, - на 2,9%, а оплата жилья и коммунальных услуг - на 26,6%.
Обычно в январе и феврале цены растут, но в этом году они выросли особенно сильно, по максимуму с 2012 года. Базовая инфляция, не учитывающая наиболее волатильные продукты питания и электроэнергию, достигла 6,2%. Инфляция в сфере услуг выросла в феврале до 6,6% с январских 6%.
Цены на топливо и сырье выросли на 12,7% по сравнению с февралем 2022 года. Это кстати, самый медленный рост с сентября 2021 года, а объясняется он снижением цен на нефть и нефтепродукты.
«Этот год останется высокоинфляционным как для домохозяйств, так и бизнеса»,- объясняет главный экономист CBI Алпеш Палейя.