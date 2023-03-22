Британцы испытали шок после выхода данных по инфляции

Жители Туманного Альбиона испытали самый настоящий шок после выхода очередного отчета Национальной статистической службы (ONS) по инфляции. Он напомнил британцам об инфляции, о которой они начали постепенно забывать. Напомнил, потому что она неожиданно выросла после 4-месячного затишья. Причем выросла до 45-летнего максимума. Индекс потребительских цен (CPI) достиг в феврале 10,4% при том, что экономисты ожидали однозначных показателей роста. В январе CPI увеличился, напомним, до 10,1%.

Сразу после появления отчета ONS заговорили о том, что на предстоящей 23 марта встрече руководства Bank of England (BoE) главе центробанка Эндрю Бейли и его помощникам необходимо будет делать трудный выбор по ключевой ставке. Естественно, усилившееся давление цен окажет влияние на принятие решения. Банковский кризис, по идее, должен заставить центробанки сделать паузу в повышении учетной ставки, но данные по британской инфляции требуют противоположных действий. После появления отчета фунт стерлингов резко пошел вверх, что позволяет предположить: инвесторы ждут от BoE более агрессивного поднятия ставки.