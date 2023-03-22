Инвесторы в США боятся кредитного кризиса сильнее инфляции

Похоже, у инфляции, которая была самым большим страхом у инвесторов на протяжении последнего года, появился сильный конкурент. Согласно опросу Bank of America Corp. (BofA) 212 управляющих фондов, в управлении которых находятся активы на 548 млрд долларов, сейчас боятся кризиса на кредитном рынке, вызванного крахом Silicon Valley Bank и Credite Suisse, даже больше, чем упрямой инфляции, которая никак не хочет сдаваться объединенным усилиям центробанков.

Наиболее вероятными причинами кредитного кризиса, который выбрал главной страшилкой почти каждый третий (31%) респондент, участники опроса считают американский теневой банкинг. Далее идут, пишет Bloomberg, корпоративный долг и рынок недвижимости.