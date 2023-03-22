Инвесторы в США боятся кредитного кризиса сильнее инфляции

Похоже, у инфляции, которая была самым большим страхом у инвесторов на протяжении последнего года, появился сильный конкурент. Согласно опросу Bank of America Corp. (BofA) 212 управляющих фондов, в управлении которых находятся активы на 548 млрд долларов, сейчас боятся кризиса на кредитном рынке, вызванного крахом Silicon Valley Bank и Credite Suisse, даже больше, чем упрямой инфляции, которая никак не хочет сдаваться объединенным усилиям центробанков.
Наиболее вероятными причинами кредитного кризиса, который выбрал главной страшилкой почти каждый третий (31%) респондент, участники опроса считают американский теневой банкинг. Далее идут, пишет Bloomberg, корпоративный долг и рынок недвижимости.
Крах четырех крупных и средних банков в США и Швейцарии привел к панике на финансовых рынках. Последние полторы недели финансовые площадки сильно штормит. Правда, большинство инвесторов, по крайней мере, пока еще надеются, что мер по укреплению ликвидности банков, предпринятых ФРС, будет достаточно для того, чтобы подавить банковский кризис в зародыше и не дать ему распространиться на всю планету. Кстати, самым устойчивым к бурям на рынках оказался индекс S&P 500, который в марте пока понизился всего лишь менее чем на 1%.
По мнению Майкла Вильсона из Morgan Stanley, риск кредитного кризиса существенно увеличился. S&P 500 может найти дно на отметке 3800. Если же он остановится на 4100-4200, то Майкл Хартнетт из BofA советует в аналитической записке немедленно продавать. Сейчас он находится на уровне 4000.
Опрос также показал, подчеркивает Хартнетт, что среди инвесторов сейчас царят самые пессимистичные настроения за последние 20 лет.
Кроме риска возникновения кредитного кризиса, инвесторов сильно беспокоит и состояние американской экономики. Сейчас впервые с ноября начала расти вероятность рецессии. Согласно опросу BofA, замедление развития экономики в течение следующих 12 месяцев считают вероятным 42% управляющих фондов. Уже 10 месяцев подряд ожидания стагфляции остаются не опускаются ниже 80%.
Участники опроса считают вероятным дополнительное повышение учетной ставки центробанком (ФРС) на 0,75% до 5,25%-5,50%. Почти четверть считает очень вероятным увеличение ставки ЕЦБ на дополнительные 0,50%.