Махмуд-Али Калиматов: башенные комплексы Ингушетии – наследие для будущих поколений

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что восстановление башенных комплексов в горном районе республики имеет огромную важность. Реставрация будет проведена за счет средств благотворителей и федерального бюджета.

Делегация Минкульта РФ, которую возглавил заместитель министра Сергей Обрывалин, побывала в горной Ингушетии, познакомившись с башенными комплексами. В поездке, помимо представителей ведомства, поучаствовали глава республики Махмуд-Али Калиматов и крупный предприниматель и благотворитель Михаил Гуцериев. Посещение комплексов было связано с их предстоящей реставрацией.

Часть башен группа «САФМАР», принадлежащая Гуцериеву, или уже восстанавливает, или займется ими чуть позднее. При этом компания намерена построить коммуникации и туристическую инфраструктуру в Джейрахском районе республики, у которого есть все шансы стать местом притяжения туристов, посещающих Ингушетию.

Федеральные власти также подключатся к реставрационным работам. Они выделят деньги на восстановление комплекса «Вовнушуки» и христианского храма «Тхаба-Ерды».

В процессе встречи стороны обговорили такие темы как взаимодействие между Минкультом и группой «САФМАР» в контексте реставрационных работ, контроль качества выполненных задач, сохранение архитектурных памятников в их первоначальном виде и соблюдение реставрационных технологий.

Относительно реставрации башенных комплексов высказался глава республики Махмуд-Али Калиматов. Он обратил внимание, что эти сооружения носят уникальный характер и представляют собой важный памятник – как для Ингушетии, так и для всей России. Поэтому, как заявил руководитель региона, следует сохранить башни.

«Мы встречались с Ольгой Любимовой и Микаилом Гуцериевым в Москве, обсудили возможности совместной работы для сохранения главного достояния наших предков – башен. Эти башни – наследие всей республики, всего народа, которое необходимо сохранить для последующих поколений», – указал Калиматов.

По словам Обрывалина, следующим шагом Минкульт совместно с благотворителями разработает программу реставрации комплексов и выделит деньги на восстановление храма и нескольких башен. По плану работы займут 5-10 лет.

Ранее, в 2021 году, в Ингушетии восстановили башенный комплекс «Бишт». Деньги на эти цели выделил Гуцериев. Как рассказал бизнесмен, было необходимо вернуть башням их первоначальный облик, поэтому при реставрации специалисты ориентировались на фотографии, сделанные в 1926 году – почти сотню лет назад. На этих снимках башни не разрушены.

Также из федерального бюджета профинансируют строительство в Ингушетии таких учреждений как Государственная филармония, Русский музыкально-драматический театр и Республиканский музей краеведения.

Напомним, в декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность поддержки «языков, самобытной культуры народов России» и сохранение исторического и культурного наследия в такой большой стране.