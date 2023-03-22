МИД РФ предупредил Вашингтон о контрмерах в случае продолжения полетов БПЛА над Черным морем

США, заявившие о намерении продолжать разведывательные полеты своих беспилотников над Черным морем, провоцируют Россию на ответные шаги.

Такую позицию озвучил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

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«Американцы демонстративно, цинично, явно в публичной форме (...) заявляют о намерении продолжать свою линию на подобного рода мероприятия, но они, что называется, нарываются в таком случае на наши ответные контрмеры. Мы предостерегаем их от попыток играть на нервах, испытывать наше терпение», — цитирует дипломата агентство.

Замглавы МИД подчеркнул, что «в любом случае» безопасность России будет полностью обеспечена всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. «И никакие американские беспилотники — разведывательные, ударные, стратегические, какие угодно — эту нашу решимость не могут поколебать», — заверил он.

Напомним, 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper рухнул в Черное море. В Минобороны РФ заявили, что российские истребители не применяли против дрона вооружение, БПЛА упал сам в результате резкого маневрирования. США опубликовали видео, на котором видно, как российский смолет пролетает вблизи аппарата, после чего у последнего слегка погнулся винт, при этом контакта между Су-27 и MQ-9 Reaper не зафиксировано. Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил летчиков истребителей к государственным наградам, что демонстрирует решимость оборонного ведомства и дальше вытеснять нежелательных гостей из района временного режима использования воздушного пространства. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что российские специалисты попытаются поднять со дна американский беспилотник.