Минфин разместил классические ОФЗ на 15 млрд рублей и признал несостоявшимся аукцион по линкеру

Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом на сумму 15,333 млрд рублей с датой погашения в 2029 году. Другой аукцион, на котором предлагались облигации с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции (линкеры), признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, следует из информации на сайте ведомства.

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По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26242 с датой погашения 29 августа 2029 года было продано бумаг на сумму 15,333 млрд рублей при спросе 32,71 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 14,875 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 95,6025% от номинала, что соответствует доходности 10,18% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 95,524% от номинала, что соответствует доходности 10,19% годовых.

«Аукцион по размещению облигаций федерального займа с индексируемым номиналом выпуска № 52005RMFS 22 марта 2023 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен», — говорится в сообщении Минфина.

На аналогичном аукционе, состоявшемся 15 марта, Минфин разместил линкеры выпуска № 52005 с датой погашения 11 мая 2033 года на общую сумму 7,268 млрд рублей по номиналу при спросе 15,141 млрд рублей.

