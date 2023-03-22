Московское предприятие вложило более 200 млн рублей в отечественные износостойкие трубы – Овчинский

Новые трубы собственной разработки, которые на 97% состоят из отечественные материалов, начали производить на предприятии группы «Полипластик». Компания инвестировала в запуск более 200 млн рублей. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Новое производство запустили 21 марта на «Новомосковском заводе полимерных труб», который входит в группу компаний «Полипластик». Две линии смогут обеспечить мощность более 500 километров труб в год. Трубы выпускаются длиной шесть метров и диаметром 110-400 миллиметров. Запуск производства – важное событие не только для трубной отрасли, но и для отечественного промышленного сектора, подчеркнул директор по развитию проекта «ПВХ» Группы «Полипластик» Андрей Толмачев.

Трубопроводы из ПВХ-О не подвергаются коррозии, имеют увеличенную пропускную способность и сохраняют свои характеристики при экстремальных температурах от -40˚С до +80˚С, а срок их службы превышает 100 лет, отметили в департаменте.

Кроме того, изделия обладают высокой прочностью, стойкостью к порезам и царапинам, а также к воздействию химически активных веществ, добавил Овчинский.

Запуск нового производства состоялся 21 марта на «Новомосковском заводе полимерных труб», входящем в группу компаний предприятия. На предприятии начали работу две новые линии общей производственной мощностью более 500 километров труб в год. Трубы выпускаются длиной шесть метров и диаметром 110-400 миллиметров.