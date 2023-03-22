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На финансовые рынки надвигается шторм

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
22 марта 2023, 20:18

Торги на российском рынке акций сегодня ознаменовались точечными покупками отдельных акций, но Индекс Мосбиржи остался чуть ниже 2400 пунктов. Трейдеры ждут итогов заседания ФРС, объявление которых обещает резкий рост волатильности.

Коллаж: Тамара Ларина