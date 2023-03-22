Сегодня фондовые трейдеры предпочли не принимать агрессивных решений и провели день в раздумьях. Все ждут объявления решения ФРС США по ставке и выступления ее главы Джерома Пауэлла. Причем, ситуация складывается так, что любой вердикт американского регулятора инвесторы могут воспринять двояко.
На финансовые рынки надвигается шторм
Торги на российском рынке акций сегодня ознаменовались точечными покупками отдельных акций, но Индекс Мосбиржи остался чуть ниже 2400 пунктов. Трейдеры ждут итогов заседания ФРС, объявление которых обещает резкий рост волатильности.
Коллаж: Тамара Ларина
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