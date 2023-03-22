На финансовые рынки надвигается шторм

Сегодня фондовые трейдеры предпочли не принимать агрессивных решений и провели день в раздумьях. Все ждут объявления решения ФРС США по ставке и выступления ее главы Джерома Пауэлла. Причем, ситуация складывается так, что любой вердикт американского регулятора инвесторы могут воспринять двояко.

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