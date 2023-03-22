Оператор «Билайн» запатентовал альтернативный сокращенный логотип

«Билайн» получил патент на использование сокращенной версии логотипа, на котором изображена прописная буква «б» с точкой. Клиенты оператора знакомы с альтернативным товарным знаком с 2022 года, отметили в компании.

Как отмечается в Telegram-канале «Билайна», о новом альтернативном товарном знаке дизайн-директор B2C продуктов оператора Евгений Филатов рассказывал в конце прошлого года, впервые же «б.» использовалась в качестве иконки тестовой сборки мобильного приложения.

Официальная регистрация логотипа в Роспатенте была завершена 13 марта, соответствующая информация опубликована в реестре ведомства.

В ноябре 2022 года Veon — материнская компания «Вымпелкома», которому принадлежит бренд «Билайн», объявила о начале процесса продажи бизнеса в РФ. Позже стало известно, что топ-менеджмент «Билайна» во главе с гендиректором Александром Торбаховым заключил соглашение о выкупе компании за 130 млрд руб. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 8 февраля согласовала условия продажи «Вымпелкома». Глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщал, что сделка одобрена при условии выкупа не менее 90% облигаций, выпущенных Veon в пользу российских инвесторов. Ожидается, что сделка будет закрыта до 1 июня 2023 года.