Подрыв «Северных потоков»: операция прикрытия

Американский журналист Сеймур Херш 22 марта на платформе Substack опубликовал статью, в которой вновь обратился к теме подрыва российских газопроводов в Балтийском море. Прошло шесть недель с тех пор, как он опубликовал свой отчет по этой проблеме, вызвав очень громкий резонанс и комментарии на уровне властей ряда стран и ООН.

Статья по теме: Взрывы на «Северном потоке»: что никогда не должно было стать известным

Из февральского расследования Сеймура Херша, в котором он опирался на анонимный источник, следует, что президент США Джо Байден в сентябре 2022 года отдал приказ об уничтожении российских подводных газопроводов Nord Stream. О вновь напоминает об этом, уточняя, что «Северный поток — 2» стоимостью 11 млрд долл. (данные С. Херша — прим. ред.) должен был удвоить поставки природного газа из России в Германию («Северный поток — 1» здесь не упоминается — прим. ред.).

В своей новой статье автор отметил, что история с отчетом набрала обороты в Германии и Западной Европе, в то время как американские СМИ ее фактически замалчивали. Но две недели назад, после визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Вашингтон, разведывательные службы США и Германии (по его данным), снабдили New York Times и немецкий еженедельник Die Zeit вымышленными историями, чтобы опровергнуть сообщение о том, что Байден и американские оперативники несут ответственность за разрушение трубопроводов.

Пресс-секретари Белого дома и ЦРУ постоянно отрицали, что Америка несет ответственность за взрыв трубопроводов, и этих формальных опровержений было более чем достаточно для пресс-корпуса Джо Байдена, пишет Херш. Ни один репортер, назначенный в Белый дом, до сих пор не спросил пресс-секретаря Джона Байдена: сделал ли президент США то, что сделал бы любой серьезный лидер? Он должен был поручить американскому разведывательному сообществу провести глубокое расследование, используя все ресурсы, и выяснить, кто совершил преступление в Балтийском море. По словам источника Сеймура Херша в разведке, президент этого не сделал и не сделает. Почему? Потому что Джо Байден знает ответ.

Сара Миллер, эксперт по энергетике и редактор информационной фирмы Energy Intelligence, издающей ведущие отраслевые журналы, рассказала в интервью Сеймуру Хершу, почему история с газопроводами стала крупной новостью в Германии и Западной Европе. «Разрушение “Северных потоков” в сентябре привело к дальнейшему росту цен на природный газ, которые на тот момент превышали докризисные уровни в шесть и более раз», — сказала она.

«”Северный поток” был взорван в конце сентября. Через месяц, в октябре, импорт газа в Германию из США достиг своего пика, многократно превысив докризисный уровень. Цены на электроэнергию по всей Европе выросли, и, по некоторым оценкам, правительства потратили до €800 млрд на защиту домохозяйств и предприятий от последствий этого. Цены на газ, под влиянием мягкой зимы в Европе, сегодня упали примерно до четверти октябрьского пика, но они по-прежнему в два-три раза превышают докризисные уровни и более чем в три раза превышают текущие цены в США», — отметила Сара Миллер.

«За последний год немецкие и другие европейские производители закрыли свои наиболее энергоемкие производства, — прокомментировала она ситуацию Сеймуру Хершу, — такие как производство удобрений и стекла, и неясно, когда эти заводы вновь откроются, если вообще когда-либо это станет возможным. Европа изо всех сил пытается получить солнечную и ветряную энергию, но это может произойти недостаточно скоро, чтобы спасти значительную долю немецкой промышленности», — сказала Миллер американскому журналисту.

Далее в своей статье он напоминает, что в начале марта 2023 года Джо Байден принял в Вашингтоне Олафа Шольца. Канцлер Германии вылетел в Вашингтон без представителей немецкой прессы на борту, а официальный обед не был запланирован. Два лидера также не собирались проводить пресс-конференцию, как это обычно бывает на встречах такого высокого уровня.

Поездка включала только два публичных мероприятия: краткий формальный обмен комплиментами перед пресс-корпусом Белого дома, при отсутствии каких-либо вопросов; и интервью федерального канцлера Фариду Закарии из CNN, в котором они не коснулись различных заявлений о ситуации с трубопроводами.

Позже сообщалось, что у Джо Байдена и Олафа Шольца была 80-минутная встреча, на которой большую часть времени не было помощников. С тех пор ни одно из правительств двух стран не обнародовало никаких заявлений или письменных договоренностей.

Но один из анонимных источников, у которого был доступ к дипломатической разведке, рассказал Сеймуру Хершу, что на встрече обсуждались сделанные им разоблачения. По итогам встречи сотрудники из ЦРУ получили приказ: подготовить, в сотрудничестве с немецкой разведкой, прикрытие, которое предоставило бы американской и немецкой прессе альтернативную версию разрушения «Северного потока — 2» (здесь также не упоминается «Северный поток — 1» — прим. ред.).

