Путин и Си Цзиньпин обсудили расширение сотрудничества в газовой сфере — Песков

Российский и китайский лидеры обсудили расширение сотрудничества в газовой сфере.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Представитель Кремля напомнил, что накануне, 21 марта, в день переговоров между двумя лидерами, «Газпром» побил исторический рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай.

«И вы знаете, что активно обсуждалась и "Сила Сибири-2", и было сказано в ходе заявления для СМИ о том, что уже согласованы все детали, все формальности с монгольской стороной, этот маршрут пойдет через Монголию. Поэтому планы касаются дальнейшего расширения сотрудничества в этой области», — заявил Песков.

Ранее «Эксперт» писал, что в январе Россия вышла на первое место по экспорту природного газа в Китай. По данным таможни КНР, общие поставки энергоресурса в эту страну из РФ достигли 2,7 млрд куб. м. Таким образом, Россия с большим отрывом оставила позади других ведущих поставщиков газа Китаю: у Туркменистана и Катара показатель составил 2,2 млрд куб. м, у Австралии — 1,9 млрд куб. м.

В статье президента РФ Владимира Путина «Россия и Китай — партнерство, стремленное в будущее», написанной в преддверии визита председателя КНР в Москву для издания «Жэньминь жибао», в качестве одного из приоритетов в отношениях РФ и КНР обозначается торгово-экономическое партнерство. Газопровод «Сила Сибири», по которому идут поставки российского газа в Китай, президент РФ назвал сделкой века.