Путин и Си Цзиньпин обеспечили Штатам головную боль

Совместное заявление России и КНР «Об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», подписанное Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в ходе визита китайского лидера в нашу страну, — многостраничный текст. Одни его тезисы предельно понятны, другие по-китайски уклончивы и оставляют простор для трактовки. «Эксперт» предложил ведущим аналитикам оценить и по возможности расшифровать отдельные положения документа.

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Союз или не союз

В первых абзацах совместного заявления заявлено, что наши страны вступают в новую эпоху, добившись наивысшего уровня взаимодействия в своей истории.

«Отношения между Россией и Китаем, не являясь военно-политическим союзом, подобным союзам, сложившимся в период холодной войны, превосходят такую форму межгосударственного взаимодействия», — говорится в документе. Понимать эту фразу можно и так, что Россия и Китай не являются военным блоком, и так, что это — блок, но более эффективный, чем прежние. Тем более, что далее по тексту говорится: «Стороны намерены оказывать решительную взаимную поддержку в вопросах защиты коренных интересов друг друга, прежде всего суверенитета, территориальной целостности, безопасности и развития, будут регулярно проводить совместные патрулирования на море и в воздухе, совместные учения, углублять взаимодоверие между вооруженными силами двух стран».

По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, Россия и Китай пока не являются военными союзниками, но в обозримой перспективе ситуация может измениться.

«В нынешней ситуации у России и Китая есть общий враг (это США), и мы будем координировать свои усилия, чтобы противостоять ему и новым глобальным угрозам в меняющемся мире. При этом каждая из наших стран является великой державой с собственными интересами, которые в ряде моментов не совпадают. Поэтому я думаю, что речи о военно-политическом союзе пока не идет. Речь о стратегическом взаимодействии высокого уровня по ключевым проблемам современности», — сказал военный аналитик «Эксперту».

Что касается решительного заявления о взаимной поддержке в вопросах защиты друг друга, то его, по мнению Игоря Коротченко, еще предстоит наполнить конкретным содержанием, которого мы, скорее всего не узнаем, поскольку оно содержит государственную тайну двух стран.

«Нам нужны не только совместные учения, но и совместные действия по сдерживанию экспансии США, более плотная координация на стратегическом уровне, — уверен военный аналитик. — Мы исходим из того, что к таким действиям по отражению угроз стратегического характера нужно стремиться, хотя они не будут афишироваться. Поскольку лидеры стран достигли определенной договоренности, они будут исполняться. Это будет происходить не на платформе ШОС, которая является многосторонней международной организацией, а исключительно в двустороннем формате.»

Главный враг оказался неожиданным

В отличие от США, которые откровенно провозгласили Китай своим главным врагом, а периодически называют врагом и Россию, Москва и Пекин Америку в число главных врагов не включили. Декларация провозглашает борьбу с «тремя силами зла»: это Исламское движение Восточного Туркестана, трансграничная организованная преступность, международная наркомафия.

В чем состоит угроза из Восточного Туркестана, которую лидеры государств назвали первой, «Эксперту» пояснил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

«Для Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, Средней Азии и Казахстана это движение представляет наибольшую угрозу. Это в равной степени волнует Китай и Россию, здесь наши интересы совпадают, — сказал Сатановский. — Это самая большая из угроз после того, как запрещенное в России ИГ стало практически незаметным в зоне интересов Китая и России. Более того, если бы Турция и США не патронировали группировки исламистов в Идлибе и Заефратье, тема ИГ (террористическая организация, запрещена в России) давно была бы закрыта. Сегодня они не опасны для нас. Но остается много других угроз, среди которых китайцев больше всего волнует зона Восточного Туркестана.»

Говоря о том пункте документа, где заявляется, что Москва и Пекин готовы укреплять взаимную координацию по поддержке стран Центральной Азии в обеспечении их суверенитета, не приемлют попытки импорта «цветных революций» и внешнего вмешательства в дела региона, Сатановский отмечает: «Для России лучше иметь на этом направлении такого потенциального союзника, как Китай, чем не иметь его».

Безопасность инвестиций

В числе экономических тезисов совместного заявления отдельное стоит отметить переход на расчеты в юанях, а также поощрение и взаимную защиту капиталовложений и инвестиций. О возможных механизмах защиты финансовых средств, ставших особенно актуальными в ситуации, когда Запад начал в прямом смысле воровать деньги у неугодных ему стран, «Эксперту» рассказал старший банкир ВЭБ РФ, бывший заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

«Защита инвестиций регулируется двусторонним соглашением Минэкономразвития и Министерством коммерции КНР. Каждое ведомство в случае угрозы утраты актива вмешивается и помогает законными методами отбить атаку, которая происходит, — объясняет финансист. — Административно-политическая поддержка обеспечивается тому инвестору, чьи интересы оказались под угрозой. С Китаем у нас эта система достаточно хорошо отлажена. Поэтому применительно к взаимоотношениям России и Китая я бы выделил из фразы совместного заявления о финансовых средствах не слово “защита”, а стоящее перед ним слово “поощрение”. У нас наблюдается сумасшедший — в хорошем смысле слова — рост товарооборота, но взаимных инвестиций не так много. Те, кто читал статью, которую опубликовал Си Цзиньпин перед визитом в Россию, могли обратить внимание, что он восторженно сказал о достижениях в области товарооборота, а о росте взаимных инвестиций сказал вскользь, через запятую, не назвав никакой цифры, не обозначив динамики. Это не типично для материалов подобного рода. По идее, должна быть какая-то цифра, но ее нет, потому что хвастаться нечем. Китайцы не делают долгосрочных инвестиций в Россию. Одна из причин — инфляционные риски. Курс рубля скачет — сравнительно недавно он был в районе 30 рублей за доллар. А прямые инвестиции обычно делаются с горизонтов в 20 лет. Поэтому если говорить о защите, то в первую очередь нужно предусмотреть антиинфляционную защиту.»

Что касается торговли в юанях, то Сторчак отметил: китайская валюта если не де-юре, то фактически уже стала резервной для России. И ничто не мешает расплачиваться в юанях не только с Китаем, но и с другими партнерами, которые не возражают против этого. Любые хозяйствующие субъекты в России совершенно спокойно могут приобрести в России юани и расплачиваться ими за импорт.

Китай поддержал российских спортсменов

Помимо общих для двух стран стратегических, оборонных и экономических вопросов, в совместном послании затронута тема, которая касается только России. Речь об ущемлении российских спортсменов и деятелей искусства: «Стороны выступают против дискриминации представителей сфер культуры, образования, науки, спорта по какому бы то ни было признаку. Стороны выступают против политизации спорта, надеются на задействование уникальной роли физической культуры и спорта для продвижения солидарности и мира.»

«Это очень важная часть заявления. Из нее становится ясно, что Пекину интересны не только вопросы, тревожащие непосредственно Китай, но его беспокоят и проблемы союзника», — сказал «Эксперту» директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

По мнению политолога, заявление российского и китайского лидеров ускорит процесс реинтеграции россиян и белорусов в мировой спорт. В спортивной среде мнение Китая является особо весомым.

«В мире есть три великие спортивные державы, располагающиеся на трех первых местах по итогам летних Олимпиад. Россия и Китай — две из них, — сказал политолог. — При этом очень важно, что Путин и Си Цзиньпин не обрушились с критикой на Международный Олимпийский комитет в связи с отстранением россиян, а наоборот, подчеркнули его вклад в дело мира. В совместном заявлении они демонстрируют хладнокровие и уважение к международным спортивным организациям. Ведь помимо объединения людей и народов, спорт несет в себе дополнительные возможности для диалога как между спортсменами, так и между официальными лицами, фактически создавая площадки для неформального переговорного процесса, способного разрядить ситуацию и улучшить отношения между лидерами государств.»

По словам Орлова, именно Азия, находящаяся под глобальным влиянием Китая, делает самые широкие шаги навстречу российским спортсменам. Российские гроссмейстеры стали играть под эгидой Азиатской федерации шахмат, российские и белорусские спортсменки сейчас выступают под национальными флагами на чемпионате мира по боксу среди женщин в индийском Нью-Дели. Россияне и белорусы также смогли принять участие в чемпионате мира по самбо в Бишкеке и молодежном первенстве мира в Ереване, к которым их допустила Международная федерация самбо во главе с Василием Шестаковым.

Головная боль для США

Не называя США врагом, Россия и Китай сделали в совместном заявлении несколько замечаний Вашингтону. Стороны выразили серьезную озабоченность осуществляемой за пределами Соединенных Штатов военно-биологической деятельностью, которая представляет серьезную угрозу безопасности других государств и целых регионов. Москва и Пекин требуют от США дать по этому поводу разъяснения. Они потребовали вывести ядерное оружие с территорий других государств и выразили серьезную озабоченность рисками для стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в связи с созданием трехстороннего партнерства по безопасности (AUKUS) между США, Великобританией и Австралией, и их планами по строительству атомных подводных лодок.

О том, какой реакции на совместное послание можно ожидать от американцев, «Эксперту» рассказал главный научный сотрудники Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

«Специфика современной американской администрации в том, что она реагирует на сигналы замедленно, позднее, чем пресса и руководства других стран, — говорит американист, — Причем, ответ на словах и реальная реакция могут радикально отличаться друг от друга. Администрация может быть жесткой на словах, но в то же время мягкой в практических действиях, или наоборот. Но в любом случае для США важно не то, что написано в заявлении Путина и Си, их должно обеспокоить то, по какому значительному перечню важнейших вопросов позиции наших стран совпали. Это совпадение — большая головная боль для США. Одновременного противостояния с Россией и Китаем Америка может не выдержать. В Вашингтоне до последнего времени не верили в возможность стратегического союза между Москвой и Пекином, там надеялись, что между двумя нашими странами слишком много противоречий для этого. Думаю, там до сих пор надеются, что наш союз не состоится, поэтому эта тема на первых порах останется на периферии политической мысли США. Если же они увидят примеры тесного взаимодействия, то одним из вариантов ответа может стать попытка пристегнуть к AUKUS’у Японию и Южную Корею, а может быть еще и Индию, и Новую Зеландию.»

По мнению политолога, даже если Штаты возьмут на вооружение еще более жесткую риторику в адрес Китая, на серьезную эскалацию и разрыв отношений они не пойдут. США находятся в слишком значительной экономической зависимости от Китая. Китайские товары в Штатах востребованы — тем более сейчас, когда в Америке возник товарный дефицит. А крах банка Силиконовой Долины говорит о том, что даже отрасль, которая считалась в Америке локомотивом экономики, очень уязвима. В Китае же, кроме последствий ковида, нет никаких проблем.