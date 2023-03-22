Нефти, увы, хватит не всем

Фьючерсы на нефть марки WTI стабилизировались выше 69 долларов за баррель в среду утром после роста примерно на 4% за последние две сессии, подкрепленные надеждами на то, что власти смогут сдержать банковский кризис, и ожиданиями, что Федеральная резервная система США примет более осторожный политический подход к ужесточению монетарной политики.

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Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что правительство будет готово предпринять дальнейшие действия для защиты банковского сектора. Инвесторы, соответственно, надеются, что ФРС пойдет на умеренное повышение ставки на 25 базисных пунктов — в свете ослабления инфляционного давления и потрясений в банковской сфере.

Рынок остается оптимистичным и в отношении перспектив крупнейшего импортера сырой нефти — Китая. МЭА недавно заявило, что ожидает увеличения ежедневного мирового спроса на нефть на 2 млн баррелей в этом году. Что касается предложения, то заместитель премьер-министра России Александр Новак заявил, что страна решила сохранить добычу на сниженном уровне до июня, принимая во внимание текущую ситуацию.

И все же опасения по поводу потенциального замедления темпов мирового экономического роста сохраняются. Недавний крах нескольких американских банков подчеркнул растущее давление на экономику со стороны повышения процентных ставок и высокой инфляции. Рынки опасаются, что эта тенденция может нивелировать восстановление в Китае — крупнейшем в мире импортере нефти. Кроме того, инвесторы ожидают новых сигналов от встречи ОПЕК+ в следующем месяце, надеясь, что картель сократит добычу в ответ на недавнее падение цен.

Нефти, действительно, хватит не всем. Россия, в частности, продлит действие решения о сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки до июня 2023 года, сообщил вице-премьер Александр Новак. «На данный момент Россия находится близко к достижению целевого уровня сокращения — он будет достигнут в ближайшие дни. В соответствии с текущей ситуацией на рынке, решение о добровольном сокращении добычи в размере 500 тысяч б/с будет действовать до июня 2023 включительно», — передает его слова «Интерфакс».

По словам вице-премьера, мировой нефтяной рынок в настоящее время находится под давлением того, что он назвал «неестественными факторами». В их числе недальновидная энергетическая повестка западных стран против традиционных секторов энергетики, эмбарго и потолок цен на нефть и нефтепродукты, а также ограничения на их транспортировку.

Ничего не происходит. Разве что в Китае и США…

Мировой рынок нефти на прошедшей неделе оставался волатильным на фоне банковского кризиса в США, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Стоимость сорта Brent упала с 75,5 до 70,3 долл. за баррель, после чего цены подросли до 74,7 долл. Стоимость сорта WTI понизилась с 70 до 64,5 долл., а потом доросла до 69,1 долл. за баррель.

Острая реакция на проблемы в банковской отрасли вызвала сокращение ликвидных спекулятивных позиций крупными институциональными игроками, которые восстановились после того, как действия американского и европейских временно сняли проблемы рынков. Тем не менее, указывает аналитик, рецессия в американской и европейской экономиках становится все более очевидной, что снижает потенциал спроса на нефть и нефтепродукты. Это будет оказывать давление на цены в среднесрочной перспективе.

Пока же снижение цены WTI ниже 70 долл. оживило ожидания начала пополнения стратегического резерва в США, которое как раз планировалось при подобном уровне цен в конце первого квартала 2023 года. Если закупки в стратегический резерв начнутся, то это может поддержать рынок. Если же с 1 апреля США продолжат выпускать из SPR заявленные 25 млн баррелей, то существует риск просадить рынок еще ниже.

Фундаментально значимых изменений на мировом рынке нефти не происходило, констатирует эксперт. В своем ежемесячном отчете Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что мировое потребление нефти в четвертом квартале 2022 года сократилось на 80 тыс. баррелей в сутки. При этом рост спроса на нефть в 2023 году, по прогнозу, ускорится с 710 тыс. баррелей в сутки в первом квартале до 2,6 млн баррелей в четвертом. Среднегодовой прирост потребления в 2023 г. составит 2,0 мбс, а мировой достигнет 101,9 мбс. В основе значительного роста лежат восстановление воздушного движения и компенсация накопленного неудовлетворенного спроса в Китае.

Лукавые честные цифры

Мировое предложение нефти в феврале 2023 года резко выросло — на 830 тыс. баррелей в сутки, до 101,5 мбс. Это произошло за счет восстановления добычи в США и Канаде после зимних холодов. Страны вне-ОПЕК в 2023 году, по оценке МЭА, добавят 1,6 мбс. Этого будет достаточно для удовлетворения рынка в первом полугодии 2023 года, но недостаточно во втором полугодии, что приведет к возникновению дефицита. Предварительно, ожидаемый дефицит нефти к концу 2023 г. оценивается в 0,4 мбс.

Мировые видимые запасы в январе выросли на 52,9 млн баррелей. Из них в странах ОЭСР запасы выросли на 57,1 млн баррелей, в странах вне-ОЭСР — на 13 млн баррелей, а «на воде» снизились на 17,2 млн.

Промышленные запасы в ОЭСР достигли 2,851 млрд баррелей, что стало максимумом за последние 18 месяцев.

Влияние эмбарго ЕС на экспорт нефти и нефтепродуктов из России остается ключевым фактором для формирования ситуации на мировом рынке нефти, полагает Лукичева. Экспорт нефти из РФ в феврале упал на 500 тыс. баррелей в сутки — до 7,5 мбс, а в страны ЕС сократился на 760 тыс. баррелей в сутки — до 580 тыс. баррелей против 4,5 мбс в 2022 года.

В этом контексте не следует забывать: в феврале Россия поставила 40% от общего объема импорта нефти в Индию и 20% от общего объема импорта нефти — в Китай. Поставки в Африку, Турцию и страны Ближнего Востока выросли на 300, 240 и 175 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, российская нефть скапливалась «на воде», а экспорт нефтепродуктов упал на 650 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом.

МЭА надеется, что текущее накопление запасов ослабит напряженность во втором полугодии 2023 года. Однако, считает аналитик, ожидаемый прирост потребления на 2 мбс (когда китайский спрос полностью восстановится) все же может стать проблемой — даже при условии сохранения добычи в России на уровне до СВО.

Кроме того, указывает Лукичева, текущая ситуация вновь напомнила о том, что ОПЕК+ может пересмотреть уровень добычи. А очередная встреча ОПЕК назначена на 3 апреля 2023 года. В то же время, Россия уже сообщила, что продлевает сокращение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки, до июня 2023 года включительно. Исходя из этого, дополнительное сокращение объемов ОПЕК+ может не понадобиться.

Таким образом, заключает эксперт, в текущий период сезонная слабость спроса и достаточные поставки оказывают негативное влияние на стоимость нефти. Спекулятивные операции на фоне кризиса в банковской системе усиливают отрицательное влияние временных факторов на котировки. Восстановление спроса и растущей динамики цен ожидается во втором полугодии.

И все же — Китай

Утром в среду нефть марки Brent стоит 74,65 долл. за баррель, говорит финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. В марте «черное золото» скорректировалось на 6,9%, а с начала 2023 года снижение составило 12,6%. 15 марта нефть пробила сильную зону поддержки 75,2-75,3 долл: после пробоя сработали стоп-лоссы покупателей на продажу, и актив провалился до отметки 71,71 долл. 20 марта был обновлен локальный минимум с декабря 2021 года — 70,17 долл. После такого снижения нефти индикатор RSI на дневном тайм-фрейме стал сигнализировать на покупку актива.

С прошлого четверга «черное золото» находится в консолидации в диапазоне 70,17-75,89 долл., констатирует аналитик. По его мнению, в краткосрочной перспективе существует высокая вероятность отскока котировок до 78-80 долл. В случае отработки прогноза по отскоку, актив сможет снять сигналы на покупку и вернуться к нейтральной технической картине. Вместе с тем, нисходящий тренд со второй половины прошлого года сохраняется. После пробоя на прошлой неделе зоны поддержки 75,2-75,3 долл. есть серьезные основания прогнозировать и дальнейшее снижение котировок нефти в диапазон 64,7-65 долл.

Сегодня в 17:30 мск выходит еженедельная статистика по запасам сырой нефти, которая часто увеличивает ее волатильность на рынке, обращает внимание Чеврычкин. Однако, указывает он, новостной фон за неделю по нефти сложился нейтральным. А по итогам прошедших в Москве переговоров с участием председателя КНР Си Цзиньпина было объявлено, что власти России и Китая рассчитывают на дальнейшее увеличение торгового оборота двух стран и оптимизацию его структуры.

В 2022 году взаимная торговля уже выросла на 30% на фоне резкой переориентации на Восток как российского экспорта, так и импорта — при общем спаде ввоза в РФ на 11,7% из-за санкционных ограничений.

«Надеемся на хорошие значения по объему экспорта российской нефти в Китай во второй половине года после открытия границ и увеличения туристических потоков», — говорит эксперт.

Сергей Чеврычкин также отмечает, что российские власти решили продлить добровольное сокращение добычи нефти, и сейчас страна близка к выходу на целевой уровень сокращения добычи и достигнет его «в ближайшие дни». «Мы считаем, что новость не повлияет на глобальный рынок нефти и не скажется на нефтепереработке внутри страны из-за отсутствия дефицита нефти», — полагает он.