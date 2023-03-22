Российские военные отразили атаку трех беспилотников на Севастополь

Черноморский флот утром 22 марта отбил атаку надводных беспилотников на Севастопольскую бухту.

Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, в общей сложности уничтожено три дрона. «Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Также по беспилотникам отработала система ПВО, уточнил Развожаев. По его словам, волной от взрывов БПЛА выбило стекла в некоторых зданиях; при этом никто не пострадал. Российские военные корабли повреждений не получили.

«Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове», — подчеркнул губернатор.

Движение морского транспорта в Севастополе остановлено, сообщает между тем без указания причин дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Жителям города предложено пользоваться наземным общественным транспортом.

В Крыму и Севастополе действует «желтый» уровень террористической опасности и введен режим среднего уровня реагирования.