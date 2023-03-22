Шойгу сообщил об уничтожении Воздушно-космическими силами РФ более 20 тыс. объектов ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) России за весь период специальной военной операции уничтожили свыше 20 тыс. объектов противника.

Об этом на заседании коллегии Минобороны РФ сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

«За время операции совершено более 140 тыс. боевых вылетов. Всего Воздушно-космические силы уничтожили более 20 тыс. объектов противника. Не менее важные задачи в зоне специальной операции выполняют летчики военно-транспортной авиации, которые в круглосуточном режиме доставляют грузы и личный состав», — сказал министр.

Глава оборонного ведомства отметил, что в ходе спецоперации боевой опыт получили «до 90% экипажей оперативно-тактической и армейской авиации, 60% — стратегической и дальней авиации, 85% личного состава комплексов с беспилотными летательными аппаратами».

По словам Шойгу, значение ВКС в современной войне трудно переоценить, что подтверждают вооруженные конфликты последних десятилетий.

«На прошлогоднем расширенном заседании коллегии Минобороны верховный главнокомандующий отметил важную роль этого вида вооруженных сил в специальной военной операции, поставил задачу по дальнейшему повышению его боевых возможностей и уровня подготовки личного состава», — подчеркнул глава Минобороны.