Си Цзиньпин завершил государственный визит в Москву

Самолет председателя КНР Си Цзиньпина вылетел из столичного аэропорта Внуково-2.

Как пишет ТАСС, китайского лидера провожали, в частности, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и замминистра иностранных дел Андрей Руденко. По случаю отлета председателя КНР в аэропорту прошла торжественная церемония, были подняты китайские и российские флаги, исполнены гимны двух стран.

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Государственный визит Си Цзиньпина в Россию начался 20 марта. Накануне, 21 марта, состоялись переговоры на высшем уровне, по итогам которых были подписаны два совместных документа: заявление об углублении российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

Россия стала первой страной, которую посетил Си Цзиньпин после переизбрания 10 марта на третий срок Всекитайским собранием народных представителей. В ходе неформальной встречи с Владимиром Путиным глава КНР пригласил российского коллегу посетить Китай в 2023 году.

