Скандал на LME: британские биржевики продолжают удивлять

Вокруг London Metal Exchange (LME) разгорается очередной скандал, который еще год назад назвали бы невероятной историей. Но в последние месяцы 146-летняя британская биржа не устает удивлять. Вот и вчера Reuters со ссылкой на два осведомленных источника сообщило, что никель, поставленный биржей товарным трейдерам Trafigura и Stratton Metals, оказался… камнями.

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