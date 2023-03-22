Вокруг London Metal Exchange (LME) разгорается очередной скандал, который еще год назад назвали бы невероятной историей. Но в последние месяцы 146-летняя британская биржа не устает удивлять. Вот и вчера Reuters со ссылкой на два осведомленных источника сообщило, что никель, поставленный биржей товарным трейдерам Trafigura и Stratton Metals, оказался… камнями.
Скандал на LME: британские биржевики продолжают удивлять
Британская биржевая инфраструктура продолжает удивлять мир. Товарные трейдеры Trafigura и Stratton Metals покупали на London Metal Exchange никель, но получали со склада биржи… мешки с камнями
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