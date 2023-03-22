Сырьевые рынки Рынок металлов Великобритания

Скандал на LME: британские биржевики продолжают удивлять

Глеб Баранов
22 марта 2023, 00:17

Британская биржевая инфраструктура продолжает удивлять мир. Товарные трейдеры Trafigura и Stratton Metals покупали на London Metal Exchange никель, но получали со склада биржи… мешки с камнями

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