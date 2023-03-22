Скончался бывший председатель Центризбиркома РФ Владимир Чуров

В Москве умер бывший глава Центризбиркома РФ Владимир Чуров.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на экс-зампредседателя ЦИК, депутата Госдумы Леонида Ивлева.

Сообщается, что около недели назад Чурову сделали операцию после обширного инфаркта.

В минувшую пятницу, 17 марта, ему исполнилось 70 лет.

В 1991-2003 годах Владимир Чуров работал в комитете по внешним связям администрации Санкт-Петербурга, в том числе под руководством Владимира Путина. В 2003 году Чуров стал депутатом Госдумы от ЛДПР, проработав в этом статусе один созыв, а в 2007-м был избран председателем Центризбиркома. В 2016 году на этом посту его сменила Элла Памфилова, которая перешла в ЦИК с должности уполномоченного по правам человека.

В июне 2016 года Владимир Чуров был назначен послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, в его обязанности входили вопросы наблюдения за выборами в органы власти зарубежных стран.