Сотрудники Wildberries в Челябинской и Липецкой областях начали регистрировать профсоюзы

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) ФНПР Александр Шершуков сообщил, что организация начала регистрировать профсоюзы, созданные сотрудниками Wildberries в Челябинской и Липецкой областях, которые затем принимаются в региональные федерации профсоюзов.

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«В некоторых регионах, вот, в Челябинске там они сейчас регистрируют профсоюзную структуру и ее берут по соглашению в Федерацию профсоюзов Челябинской области… В Липецкой области тоже», — цитирует Шершукова «Прайм».

По данным замглавы ФНПР, в указанных регионах зафиксированы случаи переработок и выполнения работниками компании обязанностей, не прописанных в трудовом договоре.

«Здесь речь идет еще об этой теме, сейчас мы столкнулись с этим на примере Wildberries, но никто же не копал, что происходит в "Озоне", никто не копал, что происходит в "Яндекс Доставке" и "Яндекс Маркете" кстати, а давайте посмотрим, что там происходит. Может там качественно не отличаются вот эти вещи», — отметил Шершуков.

Ранее владельцы и представители пунктов выдачи заказов выразили недовольство в связи с новыми условиями работы, такими как коллективная ответственность и 100% штрафы за возврат товара. В компании заявили, что все ПВЗ функционируют в штатном режиме, несколько точек были закрыты «в целях безопасности».

В прокуратуре Московской области сообщили, что проведут проверку соблюдения трудовых прав работников Wildberries, писало агентство «Интерфакс».