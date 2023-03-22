Срок безвизового пребывания для посещающих Вьетнам россиян увеличат до одного месяца

Министерство общественной безопасности Вьетнама предложило увеличить срок безвизового пребывания с 15 до 30 дней для граждан ряда государств, в том числе России.

Об этом сообщает издание VN Express.

Отмечается, что с момента открытия границ для туристов после пандемии COVID-19 восстановление туриндустрии и экономики страны идет медленно, в связи с чем власти решили ввести визовые послабления.

Уточняется, что пребывание на территории страны без оформления виз будет доступно гражданам России, Белоруссии, а также ФРГ, Дании, Франции, Великобритании, Японии и Южной Кореи и других государств.

Также ведомство предложило продлить максимальный срок пребывания по электронной визе с 30 до 90 дней. Сейчас Вьетнам предлагает однократную электронную визу на месяц для туристов из 80 стран.

После пандемии коронавируса страна одной из первых в Юго-Восточной Азии полностью открыла границы для туристов из-за рубежа. В 2022 году Вьетнам посетили в общей сложности 3,6 млн человек — это 20% от допандемийного уровня. В текущем году страна готовится принять 8 млн туристов.