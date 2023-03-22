Таможня идет на эксперимент

Федеральная таможенная служба России 3 апреля текущего года начинает эксперимент по таможенному мониторингу сведений, имеющихся в распоряжении таможенных органов и полученных от участников пилотного проекта из систем учета товаров. Предполагается, что мероприятие продлится до 1 ноября 2024 года.

«Уполномоченные экономические операторы с высоким уровнем автоматизации бухгалтерского и складского учета, а также участники промышленных кластеров, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, на добровольной основе предоставят таможенным органам сведения о ввезенных на территорию Евразийского экономического союза для внутреннего потребления иностранных товарах», — сообщили «Эксперту» в пресс-службе ФТС.

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Там добавили, что для анализа таможенниками будут использоваться данные из электронных документов и таможенных деклараций, а также информация о хозяйственных операциях, полученная в рамках удаленного доступа к сведениям из вышеупомянутой системы товарного учета.

В ФТС уверены, что мониторинг позволит своевременно выявлять риски нарушения закона. При этом законопослушные участники внешнеэкономической деятельности в качестве бонуса получат возможность заранее увидеть свои ошибки при оформлении тех или иных товаров, и, соответственно, избежать потенциально возможных негативных последствий.

Для этого таможенные органы будут предоставлять участникам эксперимента сделанные по результатам анализа формализованные заключения с предметным, четким и сфокусированным описанием возможных рисков в каждой отдельно взятой ситуации. Заключения планируется направлять участникам ВЭД в электронном виде.

Из такого подхода, кстати, вытекает еще один плюс участия в эксперименте. Он заключается в том, что присоединившиеся к нему компании смогут избежать выездных таможенных проверок. Если участник ВЭД, получивший заключение, своевременно предоставит в таможенный орган сведения об устранении нарушений или доказательства их отсутствия, таможенная проверка назначаться не будет.

Впрочем, если нарушения в установленный срок не устранят или не представят доказательства «невиновности» — пристального внимания таможенников не избежать. Допускается при таком раскладе и применение иных форм контроля.

Помимо вышеперечисленных преференций, уполномоченным экономическим операторам в ФТС пообещали еще один «пряник». Для них планируется отменить даже ежегодное предоставление в таможенные органы отчетности. Безусловно, для бизнеса все это должно означать заметное снижение издержек, а значит — стать стимулом к сотрудничеству с властью.

Финансовая нагрузка на бизнес снизится

Старший партнер консалтинговой компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов в комментарии «Эксперту» отметил, что данный эксперимент ФТС является позитивным новшеством в современной российской правовой систем и, в некотором смысле, смысле возвратом к старой, но хорошо себя зарекомендовавшей практике, введенной еще Петром I.

«Фактически государство хочет создать когорту “белых” экономических операторов, которые будут подавать документы только в электронном виде и все оформлять удаленно без прямого участия. Это позволит минимизировать затраты на все бумажные оформления и на поездки в государственные органы», — указал юрист.

«Одновременно считается, что данный эксперимент позволит систематизировать алгоритмы действий и упорядочить алгоритмы ценообразования на рынке, исключив через это недобросовестных его участников», — подчеркнул Александр Горелов.

По его словам, очередное сокращение «административных барьеров» в данном случае позитивно отразится на финансовом состоянии бизнеса и позволит перенаправить усилия государства на регулирование иных процессов.

«Эксперты отрасли предполагают, что данное нововведение позитивно отразится на взаимоотношениях бизнеса и государства и снизит финансовую нагрузку на бизнес», — резюмировал Алексей Горелов.