Тестирование цифрового рубля отложили

Законопроекты о цифровом рубле не будут приняты к 1 апреля из-за большого количества замечаний, тестирование третьей формы российской национальной валюты на реальных операциях тоже будет перенесено на более поздний срок. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В пресс-службе ЦБ при этом отметили, что Банк России готов к проведению пилотного тестирования, однако для него «необходимо наличие правовой основы».

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«Только в первом чтении законопроект принят. Было достаточно много замечаний, они не угрожающие, но все-таки много замечаний от согласующих институтов. В начале апреля мы, наверное, только рассмотрим все поправки. В середине апреля — начале мая может быть принятие», — сообщил Аксаков.

Парламентарий отметил, что тестирование цифрового рубля на реальных операциях тоже придется отложить, так как «его осуществление при экспериментальном правовом режиме не предполагается».

«Банк России готов к проведению пилотного тестирования в заявленные ранее сроки (в апреле). Но так как в нем будут участвовать реальные люди и операции будут проводиться на реальных деньгах, необходимо наличие правовой основы. В настоящее время пакет законопроектов по цифровому рублю уже прошел первое чтение в Госдуме. Мы надеемся на его дальнейшее принятие в кратчайшие сроки», — сообщается в Telegram-канале ЦБ.

Регулятор напомнил, что в пилотном тестировании будут принимать участие ограниченное количество клиентов тринадцати банков. Они будут открывать и закрывать цифровые кошельки на платформе ЦБ, пополнять их, осуществлять переводы между собой, оплачивать покупки и услуги по QR-коду и возвращать средства. В дальнейшем список этих операций будет расширен.