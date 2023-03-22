ЦБ исключил банк «Хоум кредит» из списка значимых на рынке платежных услуг

Банк России исключил «Хоум кредит» из реестра кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг. Всего в этом году в соответствующий перечень ЦБ вошел 21 банк и одна расчетная небанковская кредитная организация, следует из данных, опубликованных на сайте Центробанка.

Статья по теме: Банки: еще один «обрусел» В перечне ЦБ значатся Газпромбанк, УБРиР, «Санкт Петербург», «Почта Банк», Совкомбанк, ВТБ, Альфа-Банк, РНКБ, Сбербанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, «Открытие», «Центр-Инвест», Киви Банк, МТС Банк, «Русский Стандарт», Генбанк, «Ак Барс», Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и НКО «Платежный Центр» (оператор и расчетный центр платежной системы «Золотая Корона»). Порядок признания кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг был утвержден в 2014 году. Организация должна соответствовать одному из критериев: иметь долю не менее 2% в одном из федеральных округов по операциям (расчетными и кредитными картами), эмитированным картам, операциям в банкоматах и платежных терминалах и переводам электронных денежных средств. Реестр ЦБ обновляется ежегодно.

