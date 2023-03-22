ЦБ вновь начал публиковать структурный состав международных резервов

Банк России начал публиковать расширенный состав показателей по международным резервам Российской Федерации. Формат ежемесячной публикации обновлен начиная с данных на 1 марта 2022 года, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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Как следует из данных регулятора, на 1 марта 2023 года объем международных резервов составил $574,247 млрд. Из них резервные активы в иностранной валюте — $410,095 млрд, счет в специальных правах заимствования — $23,105 млрд, резервная позиция в МВФ — $4,928 млрд. Монетарное золото в резервах на эту дату оценивалось в $135,564 млрд, его объем составил 74,9 млн тройских унций (2329,65 тонны).

Банк России год не публиковал подробные показатели по международным резервам. По обновленным данным регулятора, годом ранее, 1 марта 2022 года общий объем резервов оценивался в $617,133 млрд, активы в иностранной валюте — в $446,537 млрд, счет в специальных правах заимствования — $24,138 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,224 млрд, монетарное золото — в $141,235 млрд.

