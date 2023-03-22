В Госдуме предложили создать агрегатор спроса и предложения стройматериалов в РФ

Депутат Госдумы Владимир Кошелев предложил создать цифровую платформу спроса и предложения стройматериалов в России.

Об этом пишет «Интерфакс».

Выступая на заседании комитета по строительству и ЖКХ, парламентарий заявил, что разработка такого сервиса является в настоящий момент крайне актуальной.

По словам депутата, платформа должна представлять собой «прямо государственный такой агрегатор, который показывает, где какие объемы строятся, какими механизмами». Он пояснил, что подобным образом можно будет отслеживать ценообразование на рынке.

Как отметил председатель комитета Сергей Пахомов, государство поддерживает эту сферу рынка и имеет право требовать максимальной прозрачности.

Сообщается, что Владимир Кошелев уже обсудил инициативу с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным и планирует обратиться с ней к премьер-министру Михаилу Мишустину.