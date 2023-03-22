Производство и прокат российских фильмов для детей будут финансироваться полностью из госбюджета

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о возможности полного государственного финансирования производства и проката национальных художественных кинолент для детей и юношества.

Об этом пишет «Интерфакс».

Уточняется, что к таким фильмам относятся картины, «предназначенные для просмотра детьми до 18 лет, направленные на воспитание подрастающего поколения, созданные на основе сценария и соответствующие по тематике, содержанию и художественно-стилистическому решению физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей».

Закон позволит финансировать создание и прокат таких кинолент в размере 100% их сметной стоимости.

Решение о госфинансировании в размере 100% сметной стоимости производства, определяемой на дату заключения государственного контракта или соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, в установленном порядке будет принимать Министерство культуры.

