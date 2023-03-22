Владимир Ефимов: почти 200 частных клиник арендовали помещения в Москве по льготной ставке

Власти Москвы предоставляют владельцам частных медицинским клиник помещения в аренду по льготной ставке. На данный момент подписан уже 191 такой договор, сообщил 22 марта заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках системной поддержки частные медицинские организации после получения соответствующей лицензии на свою деятельность арендуют у столицы помещения по ставке 3,5 тыс. рублей за кв. м. в год по договорам, заключенным без торгов. Сегодня такие льготы получают предприниматели по 191 соглашению с городом», — сказал Владимир Ефимов.

По его оценке, за последние три года владельцы клиник за счет такой господдержки сэкономили уже 1,6 млрд рублей.

На данный момент частные медицинские организации, получившие помещения целевым назначением и переведенные на льготную арендную ставку, занимают площади в общей сумме более 56 тыс. кв. м, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «Благодаря городской поддержке в этом году они могут сэкономить 532 миллиона рублей», — отметил он.

Добавим, частные медицинские клиники давно интегрировались в медицинскую систему Москвы. Поэтому снижение арендных ставок для владельцев этого бизнеса является существенной поддержкой их работы. В свою очередь, сами компании могут направить сэкономленные средства на собственное развитие и улучшение качества медицинских услуг.