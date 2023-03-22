Владимир Ефимов: рост ВРП Москвы в 2021 году стал рекордным за 15 лет

Валовой региональный продукт (ВРП) Москвы по итогам 2021 года увеличился на 10,7% в сопоставимых ценах к 2020-му и достиг 24,5 трлн рублей. Об этом сообщил 22 марта заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на опубликованные данные Росстата.

Напомним, итоги расчетов ВРП регионов страны статистики публикуют в марте второго года, следующего за отчетным. «Несмотря на пандемию, в 2021 году ВРП Москвы увеличился сразу на 10,7% в сопоставимых ценах по сравнению с 2020-м. В последний раз такие темпы роста экономики столицы были отмечены в 2006-м — в период повышения цен на нефть», — сказал Владимир Ефимов. По его словам, в 2021 году в столице вырос выпуск товаров и услуг, поэтому позитивную динамику зафиксировали почти во всех отраслях экономики столицы.

При этом, по мнению Ефимова, рекордные итоги 2021 года нельзя объяснить эффектом низкой базы «пандемийного» 2020-го, поскольку в том году ВРП столицы снизился всего лишь на 1%.

По официальным оценкам, Москва генерирует 1/5 часть суммарного ВРП всех регионов России. Наиболее значительный прирост за указанный период статистики зафиксировали в обрабатывающей промышленности города. Ее добавленная стоимость выросла на 13,5% и достигла 3,8 трлн рублей. В первую очередь, на рост этого показателя повлияло увеличение нефтепереработки, в том числе московским НПЗ.

Позитивную динамику продемонстрировали и другие сферы: культуры, спорта и досуга, а также гостиничного бизнеса и общепита. Влияние на это оказал рост туристического потока внутри страны и снятие антиковидных ограничений. По официальным данным, добавленная стоимость сферы культуры, спорта и досуга в 2021 году увеличилась на 47,9% в сопоставимых ценах и достигла 318 млрд рублей, гостиниц и предприятий общественного питания – на 44,3% до 245 млрд.

Как уточнили в департаменте экономической политики и развития (ДЭПР) города Москвы, добавленная стоимость отрасли административных и сопутствующих услуг выросла на треть к предыдущему году и составила 954 млрд рублей. В том числе, оборот туристических агентств увеличился в 9 раз и достиг 182 млрд рублей; а предприятий, оказывающих услуги трудоустройства и подбора персонала утроился и достиг 82 млрд.

Сфера аренды и лизинга также приросла, в том числе из-за роста популярности каршеринга у горожан. Выручка компаний, работающих в этой отрасли, в 2021 году удвоилась до 324 млрд рублей.

Продолжили развиваться отрасли IT и финансов: так, добавленная стоимость сферы IT и связи в 2021 году выросла на 27,3% до 2,1 трлн рублей. По оценкам экспертов ДЭПР, импульс этой отрасли придал тренд 2020 года на переход к цифровизации, а также вступившие в силу налоговые льготы. В свою очередь, добавленная стоимость сферы финансов (отметим, что Росстат учитывает только страховой рынок) увеличилась на 32,3% и составила 416 млрд. «Активному росту в данном сегменте способствовал повышенный спрос на ипотечное страхование на фоне политики низких процентных ставок и льготных ипотечных программ», — отметили в ДЭПР.

Отрасль транспортировки и хранения Москвы также продемонстрировала позитив: ее добавленная стоимость выросла на 18,3% и составила 1,7 трлн рублей. Росту, по официальным оценкам, способствовала популярность онлайн-торговли и услуг доставки — что, в свою очередь, увеличило спрос и на складские площади. Кроме того, рост туристических услуг положительно повлиял на развитие воздушного и автомобильного транспорта.